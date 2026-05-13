Uruguay vs. Paraguay: día, hora, entradas y dónde ver el segundo partido de leyendas que se juega en Durazno
Con la presencia de Diego Forlán, Diego Lugano, Sebastián Abreu y Diego Godín, entre otros, los históricos de la Celeste recibe a sus pares paraguayos este fin de semana.
Luego de lo que fue el clásico de leyendas AUF vs. leyendas AFA en Punta del Este el pasado 9 de enero, bajo una iniciativa que comprende una serie de encuentros que buscan celebrar la historia del fútbol y acercar a distintas generaciones a los ídolos celestes, exfutbolistas históricos de la selección uruguaya jugarán la segunda edición ante Paraguay.
En esta ocasión, el partido se llevará a cabo en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno, el próximo domingo 17 de mayo desde las 16:00 horas y la Celeste estará representada por Diego Forlán, Diego Lugano, Sebastián Abreu y Diego Godín, entre otros.
Mientras que del combinado de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dirán presente exjugadores de amplia trayectoria como Diego Barreto, Paulo Da Silva, Darío Verón, Marcelo Estigarribia, Roberto Acuña y Lucas Barrios. Juan José Díaz será el director técnico.
Las entradas se encuentran a la venta a través de AUFtickets, a un valor de 200 pesos. Menores de hasta 15 años inclusive ingresan gratis.
AUF informó que todo lo recaudado será a beneficio e invitó al público a colaborar con la donación de un alimento no perecedero al momento de ingresar al estadio.
En enero, las leyendas de la Asociación Uruguaya de Fútbol se impusieron ante las de la Asociación del Fútbol Argentino por 5-2 en la Playa Deportiva de la Parada 9 de la Playa Mansa. Las leyendas celestes, que fueron dirigidas por Gerardo Pelusso y Gregorio Pérez, mientras que los jugadores fueron Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín, Mauricio Victorino, Jorge Fucile, Diego "Ruso" Pérez, Walter Gargano, Cristian "Cebolla" Rodríguez y Juan Castillo.
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