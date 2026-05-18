Danielo Núñez pidió licencia en Cerro Largo y no dirigirá los próximos partidos del Intermedio hasta el Mundial

Cerro Largo, que viene de caer ante Racing en Sayago, por la primera fecha del Torneo Intermedio, perderá a su entrenador por al menos los próximos tres partidos. Danielo Núñez, que acumula 340 partidos al frente del primer equipo, entre sus seis etapas, pidió licencia por motivos personales. Desde el club lo aceptaron y ya tomaron una determinación.

El equipo arachán terminó en la duodécima posición del Apertura (que ganó Racing) y, si bien tiene algo de aire en la tabla del descenso, no puede descuidarse. Es el quinto equipo comenzando desde abajo en la zona roja y le lleva diez puntos a Cerro, que actualmente sería el último equipo en perder la categoría después de Progreso (siete puntos más abajo) y Montevideo Wanderers que está a 14 de los arachanes.

El próximo compromiso de Cerro Largo será el próximo sábado 23 de mayo a las 15:00, como local en el estadio Antonio Ubilla y recibiendo a Boston River, que vendrá de tener actividad internacional por Copa Sudamericana (vs. O’Higgins en Montevideo). Será un partido importante para el arachán que hace tres partidos (desde Danubio por la novena fecha del Apertura) que no gana en su casa. Acumula en esta condición un empate ante Cerro y derrotas ante Racing y Peñarol.

Danielo Núñez, habiendo dirigido al equipo en más de 300 oportunidades, ha pasado por toda clase de rachas, buenas y malas, pero no estará para enfrentar al Sastre. El experimentado entrenador pidió licencia en Cerro Largo para abocarse a temas médicos personales y desde el club lo aceptaron. "Es un hombre de la casa y vamos a darle tiempo", confió a Ovación Ernesto Dehl, presidente del equipo arachán, que seguirá atento su evolución. Núñez anunciará su licencia al plantel este martes y, en principio, desde el club apuntan a que el parate en la actividad local por el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 juegue a favor de esta situación y pueda alargar el periodo de licencia de Núñez sin que se pierda partidos oficiales.

En los próximos tres partidos del Torneo Intermedio hasta la pausa por la Copa del Mundo (ante Boston River, frente a Cerro en el Ubilla y ante Liverpool en el Parque Viera) se harán cargo del equipo de manera interina Ignacio Ordóñez y Juan Jacinto Rodríguez.

Danielo Núñez es toda una institución dentro de Cerro Largo y ya lleva seis etapas como entrenador del primer equipo. La primera fue desde fines de 2008 hasta comienzos de 2010, durante 10 partidos, y la que se prolongó por más tiempo fue desde enero de 2018 hasta abril de 2022 cuando dirigió durante 146 encuentros. En total lleva 340 al frente del arachán.