"La que defendió el Nando y el Indio": Peñarol presentó su camiseta alternativa con particular inspiración

Previo al inicio de la temporada 2026 donde disputará torneos como la Liga AUF Uruguaya, la Copa Libertadores o la Copa AUF Uruguay, Peñarol presentó su nueva camiseta oficial, aunque había quedado en deuda la indumentaria de alternativa.

La misma se dio a conocer en la jornada de este jueves previo a la tercera fecha del Torneo Apertura ante Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo, partido en el que será utilizada por primera vez.

La camiseta, completamente amarilla, presenta un cuello con detalles en negro, así como también distintas bandas horizontales de color negro y finas que atraviesan toda la camiseta.

Imaginate el aura que tiene esta pilcha que la defendió el Nando y el Indio 💛🖤



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Según informó el club aurinegro, está "inspirada en una camiseta alternativa utilizada por el club en la década de los 80", con el agregado de que en redes sociales se sostiene: "Imaginate el aura que tiene esta pilcha que la defendió el Nando (Morena) y el Indio (Olivera)".

"Se destaca su uso ante el Milan, en el Mundialito de Clubes de Campeones Intercontinentales de 1983, con victoria 1-0 para los nuestros en el mítico San Siro, con gol del gran Fernando Morena", agregó la institución en su página web.

Ese partido se dio en el marco de un torneo internacional que en ese año se jugó en Italia donde el aurinegro venció 1-0 al Milan y también superó al Inter (2-1) e igualó 0-0 con Juventus. Luego cayó 2-0 ante Flamengo.

El recordado partido por Peñarol tuvo a Gustavo Fernández en el arco y luego aparecen futbolistas como Walter Olivera, Nelsto Gutiérrez, Víctor Hugo Diogo, Miguel Bossio, Juan Vicente Morales, Walkir Silva, Mario Saralegui, Fernando Morena, Miguel Falero y Venancio Ramos. Hugo Bagnulo era el entrenador.

Mirá los detalles de la camiseta alternativa de Peñarol:

1 / 5: Los detalles de la nueva camiseta alternativa de Peñarol para 2026. (Foto: @OficialCAP.) 2 / 5: Los detalles de la nueva camiseta alternativa de Peñarol para 2026. (Foto: @OficialCAP.) 3 / 5: Los detalles de la nueva camiseta alternativa de Peñarol para 2026. (Foto: @OficialCAP.) 4 / 5: Los detalles de la nueva camiseta alternativa de Peñarol para 2026. (Foto: @OficialCAP.) 5 / 5: Los detalles de la nueva camiseta alternativa de Peñarol para 2026. (Foto: @OficialCAP.)

La camiseta ya se puede adquirir a través de la web de Peñarol, así como también en la tienda del Palacio Peñarol. También se podrá conseguir en los puntos de venta establecidos en el Campeón del Siglo el próximo domingo.

La indumentaria tendrá un costo de $4.290 con un descuento de 10% para los socios de Peñarol y un %10 adicional para quienes cuenten con la tarjeta BBVA Peñarol.

Además, Peñarol aprovechó la oportunidad para presentar las dos nuevas camisetas de arqueros que en este caso fueron presentadas por Washington Aguerre que apunta a ser titular ante los fernandinos el fin de semana.