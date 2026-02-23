Vairo definió el clásico de Nacional ante Peñarol como un "mojón importantísimo" y elogió a dos juveniles

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, habló del clásico del próximo domingo 1 de marzo frente a Peñarol en el Gran Parque Central y también hizo un análisis de lo que le dejó la victoria 1-0 del tricolor ante Progreso en el Estadio Silvestre Octavio Landoni.

Al ser consultado por Fix Entertainment acerca de qué le dejó el cruce ante el Gaucho, respondió: "Tres puntos, lo más importante, algunas cosas positivas que se vieron en el primer tiempo, algunos circuitos nuevos".

En este sentido profundizó: "Creo que caímos un poco en el segundo, pero bueno, lo importante en los arranques es ganar, mantener y entrar ahora a la semana clásica en un partido muy importante en nuestra casa de forma de poder aprovechar si se puede la localía". Al respecto, dijo que esperan "poder sacar un rédito en puntos y sobre todo también un envión anímico".

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, en conferencia de prensa. Foto: Leo Mainé

En relación a la relevancia que tenía para el Bolso volver a la senda triunfal en condición de visita, dijo: "Era importante ganar, aparte veníamos de un empate, sabemos que en Nacional hay que ganar siempre, que cuando eso no se da ya la impaciencia empieza rápidamente a sobrevolar, pero lo importante es que se ganó. Se está trabajando bien y bueno, esto es largo, pero sí es verdad que nos toca ahora un mojón importantísimo en todo este torneo que puede marcar cosas importantes para adelante".

A modo de cierre, elogió los desempeños de los juveniles Federico Bais y Rodrigo Martínez, quienes fueron titulares en el último compromiso: "Es una evaluación muy positiva porque un poco es lo que buscamos en la política deportiva: el tener un plantel con jugadores de primer nivel, con experiencia, pero también integrado por jóvenes que nos puedan dar alegrías. Tanto Bais como Martínez se fueron por la izquierda, lo hicieron muy bien, creo que están madurando y ojalá nos puedan seguir dando alegrías".