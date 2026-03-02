Boggio tras el clásico: “Nos faltó paciencia y ellos tienen jerarquía, llegaron dos veces y no perdonaron"

Luciano Boggio dio la cara tras la derrota 0-1 de Nacional frente a Peñarol en el Gran Parque Central y apuntó a los “mínimos detalles” que definieron el clásico por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El volante reconoció que el equipo se apuró en el complemento y que el rival fue eficaz en las pocas que tuvo.

“Fue bastante intenso, sabíamos que iba a ser así. Ellos juegan a eso también, se hace intenso en la mitad de la cancha. Bien clásico. Creo que tuvieron dos y no perdonaron”, resumió. El gol aurinegro terminó inclinando un partido trabado y con escaso margen de error.

Consultado por la ausencia de Christian Oliva —su socio en el doble cinco la temporada pasada—, Boggio evitó excusas. “No, no. Creo que Lucas (Rodríguez) lo hizo muy bien. Es más general el análisis".

"Acá se pierde más de lo que se gana, no es nada raro lo que pasó. Ellos tienen jerarquía y hay que decir la verdad. Le quedaron dos y la segunda no nos perdonó", valoró también por Matías Arezo.

El mediocampista puso el foco en el segundo tiempo, cuando Nacional intentó acelerar y terminó favoreciendo el plan rival. “Nos apuramos mucho, queríamos sacar rápido y ellos salían a presionar un poco más. Nuestros laterales estaban muy arriba, sacábamos rápido y quedábamos lejos. No teníamos pase y terminábamos al pelotazo. Y en esa faceta nos ganaban”, explicó. Incluso contó que le pidió calma al arquero Luis Mejía para no forzar salidas apresuradas.

Boggio también señaló ajustes tácticos del rival, que reforzó la banda derecha con Diego Laxalt y Franco Escobar, y recordó que estaban preparados para una eventual línea de cinco. “Por eso yo también caía a la banda para la salida”, detalló.

“Se perdieron tres puntos y tenemos que mejorar. Nos faltó un poco de paciencia. Es parte del proceso adaptarnos a la nueva idea del entrenador. No podemos dejarles una ni dos, porque nos va a pasar en la Copa también”, advirtió.

En la misma línea, afirmó que el equipo apunta a "ganar el Apertura" y le quitó dramatismo a una derrota por la cuarta fecha: "Esto es mucho por el resultado, tocó perder y está todo mal".

Autocrítico pero sin dramatizar, cerró con un mensaje de convicción: “Hoy la embocaron ellos; mañana vamos a tener una nosotros y la vamos a embocar. Hay que seguir y aprender de los errores”.