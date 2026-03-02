De Titanic a El Guasón y el inicio de la jugada del gol: las cargadas de Peñarol y sus hinchas a Nacional

El clásico del fútbol uruguayo se repitió mucho desde fin de año, cuando ambos definieron la Liga AUF Uruguaya que consagró a Nacional, hasta los dos primeros partidos de la temporada 2026 que fueron para Peñarol quedándose con la Supercopa y el clásico por el Torneo Apertura. Este último, en el Gran Parque Central, les dio el pie a los Carboneros para varias cargadas a su tradicional rival en un enfrentamiento que tuvo varios condimentos.

El Bolso recibió al Manya en su estadio, que estuvo colmado solo con parcialidad local y ambos llegaban de rendimientos algo irregulares. Los dirigidos por Jadson Viera debutaron con victoria ante Boston River en Florida, pero empataron de locales con Racing y llegaban al clásico tras haber vencido a Progreso en Durazno. Por su parte los de Diego Aguirre derrotaron a Montevideo City Torque y a Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo y, en medio, cayeron con Central Español en Maldonado.

Gracias al gol de Matías Arezo a los 76 minutos del partido, la victoria fue 1-0 para Peñarol, que ganó su primer partido como visitante en el Apertura y dejó a Nacional todavía sin ganar en condición de local en lo que va del Apertura. En la próxima fecha, los aurinegros recibirán a Danubio y los tricolores visitarán a Juventud.

Che, se dieron cuenta dónde empieza la jugada del gol? — PEÑAROL (@OficialCAP) March 2, 2026

La jugada del gol comenzó con un quite a Maxi Silvera:

Ese gol de Arezo fue motivo de una de las cargadas de la cuenta oficial de Peñarol, a la que se sumaron sus hinchas. Uno de los condimentos que tuvo el clásico fue la titularidad de Maximiliano Silvera, que disputó la temporada pasada en el aurinegro y pasó al tricolor. Antes de que la pelota llegara a Leo Fernández, y este asistiera a Arezo, la acción comenzó con un quite de Nahuel Herrera precisamente sobre Silvera; al que algunos de sus ex compañeros negaron el saludo antes del partido.

🅰️ LEO ASISTIÓ

⚽️ DOUGLAS MATÍAS CASTIGÓ



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El festejo de Arezo, con la música de Titanic:

Arezo festejó de cara a la popular de Nacional y para Peñarol fue un festejo atípico por no contar con sus hinchas en un partido clásico. Desde la cuenta oficial del Carbonero, encontraron la oportunidad para otra chicana. Tomaron el video del festejo y le cambiaron el audio. "¡Hola! ¿Hay alguien aquí con vida?", dice la voz en off que es de uno de los rescatistas en la película Titanic y luego da paso a la conocida música del largometraje.

Con música del titanic todo queda mejor. pic.twitter.com/j5xPLIpSW8 — PEÑAROL (@OficialCAP) March 2, 2026

El estreno de la camiseta y el Gran Parque Central

Las cargadas no quedaron ahí. La cuenta oficial de Peñarol también se mofó de que Nacional estrenaba su camiseta justo en el clásico y ahora el primer partido de la nueva indumentaria fue una derrota ante el tradicional rival, como local. Hicieron una placa que muestra una camiseta de Peñarol colgada de una cuerda junto a otras blancas, recordando una foto que se viralizó hace un tiempo con ropa colgada en una de las tribunas del GPC. Además, la cuenta oficial del Manya una foto de Arezo como un puzzle en alusión a que el tricolor ha dedicado los últimos años a realizar varias reformas constantes en el Gran Parque Central.

Jajaja no se rían dale, por qué hacen un puzzle? pic.twitter.com/3ZZmvjESPz — PEÑAROL (@OficialCAP) March 2, 2026

Hermoso día pa’ estrenarla a aquella. pic.twitter.com/xQ7Edy8r9E — PEÑAROL (@OficialCAP) March 2, 2026

Vibras: del Guasón a Batman

Desde un tiempo reciente a la fecha, la hincha de Nacional ha decidido adoptar la imagen de El Guasón, el villano de Batman, que incluso tiene su propia zaga, para varias banderas en su tribuna. Incluso muchos hinchas se han disfrazado del personaje para los partidos, sobre todo los clásicos. La cuenta oficial de Peñarol subió una imagen alterada donde se ve la "Batiseñal" en el cielo y Leo Fernández está sosteniendo los clásicos pantalones del traje de El Guasón, sobre el cartel de la Liga AUF Uruguaya en la foto del equipo.

Se activó la Batiseñal en la Blanqueada. pic.twitter.com/rTAP0O774b — PEÑAROL (@OficialCAP) March 2, 2026

Los hinchas de Peñarol también festejaron con memes en redes sociales

Apenas terminó el partido, las cuentas oficiales del Carbonero en redes sociales dieron el puntapié inicial para algo tan clásico como el propio clásico: las cargadas. Los hinchas aurinegros también disfrutaron de mofarse y celebrar de esa manera la victoria ante Nacional.