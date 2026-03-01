El cántico de hinchas de Nacional a Aguerre y los gestos del arquero de Peñarol que no pasaron desapercibidos

Una de las vueltas más esperadas por los espectadores en el marco del clásico entre Nacional y Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura (Liga AUF Uruguaya 2026) era la de Washington Aguerre al Gran Parque Central, el primer jugador aurinegro que pisó el rectángulo de juego y a quien los hinchas tricolores le dieron una típica bienvenida.

Aproximadamente una hora antes del comienzo del partido, el arquero de 32 años dejó el vestuario para dirigirse a la cancha para realizar el calentamiento junto a Sebastián Britos. Aparecieron incluso antes que Luis Mejía y su apenas pisaron el césped y los hinchas de Nacional lo advirtieron, se generó una silbatina ensordecedora.

Aguerre salió con la frente en alto y se dirigió tranquilamente hacia el arco de la Tribuna Héctor Scarone, mientras le llovían insultos de las cuatro tribunas.

Una vez que acomodó sus cosas al lado del arco, comenzó una recorrida al trote por los cuatro bordes del área grande con una actitud fiel a su estilo: frente en alto y mirando fijamente a las tribunas que tenía enfrente, con actitud desafiante. Así miró todo el estadio y comenzó su habitual calentamiento.

Minutos después, los hinchas de Nacional le dedicaron el popular cántico que dice "que lo vengan a ver", las cuatro tribunas al unísono. Al advertir que le dedicaban la canción, Aguerre hizo un gesto con las manos hacia arriba como diciendo que canten más alto, el típico gesto para levantar a las tribunas. Pero enseguida salió el plantel completo de Nacional a calentar en el campo de juego y cortó un imperdible intercambio.