La gallina inflable y el inconveniente con la Policía en el banderazo de hinchas de Peñarol previo al clásico

Como ya es habitual desde que los clásicos del fútbol uruguayo se juegan sin público visitante, los hinchas de Peñarol organizaron para este domingo un banderazo para despedir al plantel cuando partieran desde Los Aromos hacia el Gran Parque Central, para enfrentar a Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura (Liga AUF Uruguaya 2026).

Entre cánticos, fuegos artificiales, bombas de humo y banderas que lucieron los fanáticos carboneros cuando el ómnibus que traslada al equipo apareció en las proximidades del Estadio Campeón del Siglo (en la intersección de las rutas 8 y 102), también apareció de nuevo la gallina inflable con los colores de Nacional. Una chicana que habitualmente se renueva año a año en la hinchada de Peñarol, generalmente en ocasión de cada partido clásico.

El inflable se dejó ver justo encima del ómnibus de Peñarol. Un individuo se trepó al techo del vehículo y lo lució al frente del mismo, mientras el ómnibus atravesaba la masa de gente que se aglomeró en las puertas del estadio aurinegro.

Un inadaptado se subió al ómnibus de @OficialCAP, luego se bajó pic.twitter.com/X41vCJK5Xx — Wilson Méndez (@WilsonMendez86) March 1, 2026

El inconveniente con la Policía

Pese a que estaba previsto que el ómnibus de Peñarol pasara por las puertas de su estadio para saludar a su gente, las autoridades de la Policía presentes en el lugar intentaron impedir que el ómnibus se desviara de la Ruta 8/Camino Maldonado y no pasara por donde sus hinchas los esperaban desde las 16:00 horas. El ómnibus pasó cerca de las 17:30.

Sin embargo, los dirigentes de Peñarol se opusieron a tal medida del operativo policial y decidieron no continuar hasta que el ómnibus pasara por donde los hinchas los esperaban para darles el último grito de aliento.

Finalmente, el ómnibus se desvió y se acercó hacia la masa popular aurinegra que, aunque no pudo acompañar al equipo en la cancha, sí pudo despedirlo y alentarlo en las horas previas.