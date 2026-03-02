Video de la promesa de Ruglio por la victoria clásica de Peñarol en el GPC: se zambulló en el mar de madrugada

La victoria clásica de Peñarol no solo se festejó en el vestuario y pasillos del Gran Parque Central y en Los Aromos. También tuvo capítulo nocturno y acuático que protagonizó el presidente de los aurinegros, Ignacio Ruglio, para cumplir una promesa que había hecho en la previa del parido.

La promesa de Ruglio consistió en tirarse al mar en la madrugada de este lunes, precisamente a las 01:30 horas de la mañana. El propio dirigente compartió el momento en su estado de WhatsApp, mediante un video grabado con poca luz que apenas deja ver su silueta antes de meterse al agua. Pero lo que sí se escucha con claridad es el grito que acompañó la zambullida: “¡Peñarol!”.

Junto a la publicación, Ruglio escribió: “Una y media de la mañana promesa cumplida y al mar. Viva siempre Peñarol”. El mensaje se viralizó rápidamente entre hinchas y allegados, como una muestra más de la euforia que dejó el 1-0 de visitante frente a Nacional.

No fue el único estado de WhatsApp que compartió Ruglio luego del triunfo clásico, sino que ya se había manifestado en dos oportunidades antes, apenas se concretó la victoria de Manya en el recinto tricolor, gracias a un gol de Matías Arezo a los 76' de juego.

"Peñaroooooool y corran perros !!! Sin ayuda no podes, vos sabes que no podes. Padre y decano del fútbol uruguayo (SIC)", expresó el titular mirasol en un primer estado.

Minutos después, volvió a publicar un nuevo estado pero este acompañado de una foto junto a su hijo Juan Diego y otros hinchas de Peñarol que integraron la delegación que acompañó al plantel al Gran Parque Central.

En esa escribió: "En tu casa, como en el 2021 cuando te sacamos de la copa, como cada vez que no te ayudaron".