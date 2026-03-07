Welcome busca recortar distancia ante Goes, recibiendo a Biguá que quiere playoffs: hora y dónde ver

El Reclasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol tendrá su continuidad el sábado, con un partido en el que los dos equipos tienen objetivos opuestos. Welcome buscará ponerse a una unidad de Goes, mientras que Biguá, en zona de playoffs, intentará estirar la ventaja con Urunday Universitario. Arbitrarán Andrés Laulhe, Carlos Romero y Mauricio Correa.

Ambos vienen de enfrentarse en la última fecha del Clasificatorio, donde la "W" sorprendió al Pato y lo condenó a jugar en la parte baja de la tabla. Además le costó el puesto a Federico Camiña, y a Willie Reed, interno, ex NBA, que había llegado en lugar de Frank Hassell. Del equipo se hará cargo Franco Cocchi, que se encontraba como asistente, y que supo tener experiencias en DTA y el Metropolitano, donde supo llegar a la final con Lagomar, en 2018. Además, Alan Herndon será el nuevo extranjero del Pato, que viene de jugar en Kosovo.

Hora y dónde ver Welcome vs. Biguá

El partido se jugará en el Estadio Óscar Magurno a las 20:15. Será transmitido en exclusiva por Basquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

Cómo está el Reclasificatorio

Unión Atlética y Biguá lo lideran con 11 victorias, obteniendo momentáneamente los dos cupos a playoffs, de la parte baja de la tabla. Urunday Universitario los sigue con nueve. En la lucha por el descenso, Goes es quien se salva con seis éxitos, dos por encima de Welcome, que se encuentra en zona roja, con cuatro ganados. Si bien Cordón también ostenta cuatro victorias, fue víctima de una quita de dos puntos.

Cómo sigue el torneo

La Liguilla comenzará el lunes con dos partidos a las 20:15 horas. Aguada recibirá a Peñarol en el Estadio Propio Aguatero, mientras que Defensor Sporting jugará en el Estadio Óscar Magurno ante Hebraica Macabi. Por su participación en la Basketball Champions League Americas, Nacional postergó su partido ante Malvín.

El Reclasificatorio volverá el martes con tres encuentros. A las 21:15 horas, Urunday Universitario será local en la Avenida Joaquín Suárez ante Biguá, en un duelo directo por los playoffs. Los otros dos partidos irán a las 20:15. Goes jugará un duelo directo por el descenso ante Cordón en el Estadio Plaza de las Misiones. Unión Atlética y Welcome se enfrentarán en la calle Velsen.