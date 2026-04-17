Apagones masivos en Cuba hoy: por qué el país se queda sin luz y cuándo llega el nuevo petrolero ruso

Cuba tendrá prolongados apagones en todo su territorio este viernes, cortes que dejarán a hasta un 61 % de la isla desconectada durante el momento de mayor demanda energética, según datos cotejados por EFE.

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero. Las medidas han sido calificadas por las Naciones Unidas como "acciones que vulneran los derechos humanos".

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.202 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.848 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.878 MW, informó la UNE.

La Habana. Calle empobrecida de la capital cubana en medio de un apagón generalizado y en el contexto de una grave crisis política y económica bajo la presión estadounidense sobre el régimen de la isla. Foto: AFP fotos

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

En esta jornada, 10 de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

El otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por las sanciones del Gobierno estadounidense.

El 20 % restante se obtiene de fuentes renovables y gas, principalmente.

Dos personas caminan por la calle durante el apagón en Cuba. Foto: Agencia EFE.

Cuba recibió hace a finales de marzo el petrolero ruso Anatoli Kolodkin con 100.000 toneladas de crudo, el primer cargamento de este tipo en llegar a la isla en los últimos tres meses.

Moscú anunció después otro envío a la isla y datos recientes indican que podría ser el petrolero ruso Universal, que actualmente navega por el Atlántico Norte rumbo al Caribe a unos 15 días de Cuba, según avanzó EFE.

El Universal, con número de identificación IMO 9384306 y sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, también pertenece a la naviera rusa Sovcomflot, como el Kolodkin.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

El mensaje de China a Estados Unidos por la crisis en Cuba

China "apoyará con firmeza" a Cuba ante las continuas amenazas de Estados Unidos, declaró el pasado miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores, pocos días después de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hiciera un llamamiento al diálogo con Washington.

Cuba sufre una crisis energética desde enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y privaron a La Habana de su principal fuente de petróleo. Díaz-Canel insistió la semana pasada en que no dimitiría ante la presión de Estados Unidos y pidió el diálogo.

Presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel. Foto: Ernesto Mastrascusa/EFE

La cancillería china reiteró el apoyo de Pekín a la isla cuando se le preguntó el miércoles por estos comentarios. "China se opone firmemente a la diplomacia coercitiva y apoyará con firmeza a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera", declaró el portavoz Guo Jiakun en una rueda de prensa.

Pekín y La Habana son aliados desde hace mucho tiempo, y las autoridades chinas se han opuesto sistemáticamente al embargo comercial que Estados Unidos impone a la isla desde hace décadas.

Las tensiones se intensificaron en enero cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de que Cuba iba "a caer dentro de poco".

El mandatario republicano también afirmó que Cuba debía llegar a un acuerdo o afrontar las consecuencias.

Con información de EFE y AFP