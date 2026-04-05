Cuba terminó de descargar el primer envío de petróleo ruso que llegó a la isla y espera una nueva carga

Las operaciones de descargue de los 730.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas, que llevó a Cuba esta semana el petrolero ruso Anatoli Kolodkin, concluyeron ayer sábado en la base de supertanqueros de la bahía Matanzas, en el oeste de Cuba. “Fue un proceso de descarga satisfactorio (...) y aunque estas 100.000 toneladas no son la solución definitiva, sí alivian la situación energética del país. Ya estamos preparando la llegada del crudo a las refinerías para su tratamiento”, explicó el director adjunto de la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), Irenaldo Pérez Cardoso.

El petrolero ruso Anatoli Kolodkin, que atracó el pasado martes en el puerto de Matanzas, es el primer cargamento de este tipo en llegar a la isla en los últimos tres meses, en un contexto de una grave crisis energética que vive Cuba por el asedio petrolero de EE.UU., agravado desde enero pasado, y por el deterioro de su infraestructura.

Las autoridades cubanas ya habían anunciado que el descargue del buque demoraría alrededor de 96 horas e informaron que “en los próximos días comenzará el proceso de refinación de las 100.000 toneladas”. Expertos en el sector detallaron que las operaciones de refinamiento demorarán entre 15 y 20 días y posteriormente hasta diez días la distribución de los combustibles obtenidos del crudo ruso.

Los directivos de Cupet indicaron que la distribución estará destinada al servicio de gas licuado, el diésel para la generación distribuida de electricidad y actividades esenciales de la economía.

Además, se producirá fueloil para las centrales generadoras y gasolina con el fin de aliviar “momentáneamente” la actual situación con la demanda del producto, señalaron las autoridades cubanas.

El petrolero ruso, que pertenece a la corporación Sovkomflot sancionada por EE.UU. desde 2024 y que partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo, zarpó ayer sábado de la nación caribeña, apenas dos días después de que Rusia anunciara que se prepara un segundo envío de petróleo a Cuba.

“Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No abandonaremos a los cubanos”, informó el jueves el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, en un foro energético celebrado en la ciudad de Kazán.

La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía ha llevado a un punto crítico el desabastecimiento de petróleo, lo que ha recrudecido los prolongados apagones diarios y ha provocado una parálisis casi total de la economía además de impactar servicios básicos de salud, transportes y otros.

Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que unos 40.000 proceden de su producción nacional.

Presos políticos

La ONG Prisoners Defenders (PD) elevó ayer sábado a 27 la cifra de presos por motivos políticos excarcelados por el Gobierno cubano desde el anuncio el pasado 12 de marzo de un proceso, acordado con El Vaticano, que contempla la salida de la cárcel de 51 reclusos.

“De los 51 presos que afirmó el régimen iba a excarcelar en marzo, sólo 27 son presos políticos. Hasta los 51 anunciados, faltarían 24 presos políticos por excarcelar, porque el resto serían presos comunes, pues en marzo confirmamos más de 10 de aquella medida que eran presos comunes”, señala la ONG en un mensaje en redes sociales. Asimismo, aclara que los datos publicados ayer “de la excarcelación bajo amenazas de 51 presos en marzo”, no deben confundirse con “la excarcelación/indulto de los 2.010” que el Gobierno cubano anunció el jueves.

La cifra que informa Prisoners Defenders se refiere a la información del Ejecutivo de La Habana el pasado 12 de marzo, cuando comunicó la excarcelación de 51 presos, personas que -según explicó- habían cumplido “una parte significativa de la pena y mantenido buena conducta en prisión”.

Las autoridades de la isla caribeña enmarcaron entonces esa decisión en “el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano”.

Estas excarcelaciones no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

Por otro lado, el pasado 2 de abril, el Gobierno de Cuba anunció el indulto de 2.010 presos, una decisión que calificó de “gesto solidario humanitario y soberano” y la enmarcó en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa.

El comunicado del Gobierno insular, indicó que entre los incluidos “aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”. Cuba cerró febrero con 1.214 personas detenidas por motivos políticos, según informó PD en su último informe mensual, el mayor registro desde que la organización comenzó a documentar la situación carcelaria en la isla.

Segundo petrolero a Cuba Gobierno ruso en negocios cubanos Rusia confirmó que enviará un segundo petrolero a Cuba, sometida a un bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos al régimen dictatorial de la isla, según el ministro de Energía ruso esta semana. Venezuela era el proveedor clave de petróleo a la isla hasta la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas. “Un buque de la Federación Rusa ha atravesado el bloqueo. Ahora se está cargando un segundo”, dijo el jueves el ministro ruso Serguéi Tsivilev, citado por los medios estatales de su país. El vice primer ministro cubano, Oscar Pérez-Oliva, de visita de trabajo en Rusia, afirmó que La Habana y Moscú iniciaron gestiones “para lograr una estabilidad en el suministro de combustible” a la isla y exploraron oportunidades de colaboración en el sector energético. “Hemos avanzado en conversaciones para incrementar la participación de empresas rusas en la exploración y producción de petróleo en nuestro país” y “en proyectos para la producción de electricidad con fuentes renovables de energía”, comentó Pérez-Oliva al canal RT después de una reunión con funcionarios y empresarios rusos en San Petersburgo. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó poco antes de la llegada del primer petrolero a la isla comunista que el “tema se había planteado de antemano” con Washington. El presidente estadounidense Donald Trump permitió que Rusia suministre crudo a Cuba a pesar del embargo. Trump declaró que no le plantea “ningún problema” que Rusia envíe petróleo a Cuba, tras haber impedido la llegada a la isla de crudo venezolano y de otros países como México, bajo amenaza de aranceles. “Cuba está acabada, consigan o no un barco de petróleo, no va a importar”, dijo Trump. AFP

Apagones

Cuba sufrió ayer, una vez más, prolongados apagones durante toda la jornada, y el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, dejó sin corriente a un 52 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

El arribo del Anatoli Kolodkin representa un ligero respiro en medio de la crisis energética en la isla caribeña, que precisa, tal como ya se señaló, de unos 100.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales solo 40.000 los obtiene de su producción local.

Con información de EFE y AFP