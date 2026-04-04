Fuerte cruce entre Fernando Pereira y Leonardo Haberkorn por Cuba y presos políticos: "Eso es una ofensa"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el periodista Leonardo Haberkorn protagonizaron el cruce de la semana en Desayunos Informales, programa de Canal 12 al que asistió el dirigente de izquierda luego de su reciente visita a Cuba. Allì expresó su solidaridad con el gobierno de Miguel Díaz-Canel frente al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

Desde el inicio, el dirigente frenteamplista defendió su postura: “En una situación donde hay un opresor y un oprimido, estoy del lado del oprimido”, afirmó, señalando a Washington como responsable de la crisis humanitaria en la isla. También destacó las políticas sociales y educativas de Cuba.

El dirigente de izquierda evitó definirse tajantemente sobre si considera o no una dictadura al régimen cubano. “Soy presidente de todo el Frente Amplio: de los que creen que es una dictadura y de los que creen que no y lo fundamentan”, sostuvo.

Haberkorn, por su parte, lo confrontó con asuntos más incómodos: la situación de la libertad, la democracia y de los presos políticos en Cuba y las declaraciones de “admiración” que Pereira había realizado durante su visita respecto del régimen. Además de mencionar el afectuoso saludo que quedó registrado entre Pereira y el mandatario cubano.

Fernando Pereira junto a Miguel Díaz Canel durante una visita a Cuba. Foto: Presidencia de Cuba

El momento más tenso llegó cuando Haberkorn comparó la admiración expresada por Pereira hacia Cuba con la que, en otros contextos históricos, algunos manifestaron por dictadores como Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla. La reacción fue inmediata: “Eso es una ofensa que yo no se la hice a usted”, respondió el dirigente, recordando los desaparecidos y las violaciones a los derechos humanos durante esas dictaduras.

Lejos de retroceder, el periodista insistió en el punto: "La persona que usted saludó (por Díaz-Canel) tiene presos políticos. ¿Le pidió por los presos políticos? ¿le pidió?", insistió Haberkorn.

Pereira respondió afirmativamente y añadió que solicitó a Díaz-Canel mayor "apertura" hacia la libertad, pero consultado por la respuesta del líder cubano, prefirió que quede en la confidencialidad de la reunión. "Lo que hablamos fue reservado", contestó.

El periodista también puso en duda la participación de Cuba en las pruebas educativas PISA, como había mencionado Pereira con supuestos buenos resultados. "¿Está seguro que Cuba fue parte de las pruebas PISA? Me parece que no", le dijo y Pereira respondió afirmativamente y mencionó que la alfabetización global en Cuba es un logro comprobado.

El líder frenteamplista volvió a poner el foco en el bloqueo estadounidense y rechazó la comparación con dictaduras del Cono Sur: “No sentí que saludaba al Goyo Álvarez”, afirmó, en referencia al exdictador uruguayo. Reafirmó que la visita de cuatro días se inscribió en un respaldo solidario que el Frente Amplio está organizando para hacer llegar ayuda humanitaria a la isla.