En entrevista con Rafael Correa, Carolina Cosse dijo que Uruguay "no le va a dar la espalda al pueblo cubano"

La vicepresidenta Carolina Cosse participó del primer episodio de la nueva temporada del programa “Conversando con Correa”, titulado “El jardín y la jungla”, donde abordó junto al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, temas vinculados a la seguridad internacional y la coyuntura política regional, con referencias al llamado “Escudo de las Américas” promovido por Donald Trump en Estados Unidos y la situación en Cuba.

En ese marco, Cosse sostuvo que no tiene dudas de que "para combatir el crimen organizado y el narcotráfico es clave la cooperación internacional", aunque subrayó que "cualquier esquema en ese sentido debe cumplir con condiciones fundamentales". “El primero es el respeto irrestricto a la soberanía y el segundo la garantía de no injerencia en ninguna política interna de ninguno de los Estados”, afirmó en la entrevista que fue publicada en el medio ruso RT.

🇺🇾 Carolina Cosse evalúa tensiones regionales y soberanía uruguaya



@MashiRafael y la vicepresidenta de Uruguay @CosseCarolina abren la nueva temporada de 'Conversando con Correa' evaluando los riesgos del acuerdo UE-Mercosur



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En la misma línea, la vicepresidenta remarcó que "Uruguay históricamente ha apostado al multilateralismo, especialmente en el ámbito de las Naciones Unidas", y mantiene una postura “legendaria” de apego al derecho internacional. También destacó que el país "ha sido cuidadoso en sus estrategias de cooperación, evitando el aumento de la militarización", lo que, a su entender, "forma parte de una tradición que debe preservarse".

Por otra parte, Cosse enfatizó que "el Estado no puede retirarse de los territorios más vulnerables". Señaló que "cuando el Estado se ausenta, especialmente en contextos de violencia en hogares o barrios, la población queda sin contención". En ese sentido, planteó la necesidad de "una presencia articulada de equipos de salud, seguridad y educación", con puntos concretos de referencia para la ciudadanía.

Carolina Cosse y Rafael Correa. Foto captura de video de RT.

"Uruguay no le va a dar la espalda al pueblo cubano"

En otro tramo de la entrevista, al referirse a la situación de Cuba, Cosse reafirmó la histórica posición de Uruguay de "condenar la intervención y defender la autodeterminación de los pueblos". “Somos hermanos de toda América Latina”, expresó, y recordó los lazos entre Uruguay y Cuba, destacando que ese país "recibió a exiliados durante la dictadura uruguaya y formó a estudiantes uruguayos".

Asimismo, mencionó que "más de 100.000 uruguayos recuperaron la visión gracias a la Operación Milagro" en el Hospital de Ojos, por lo que, sostuvo: “Uruguay no le va a dar la espalda al pueblo cubano”.

Hospital de Ojos Foto: Fernando Ponzetto/El País.

Declaración en el Senado

El Senado aprobó el pasado miércoles 4 de marzo, solo con los votos del oficialismo, la declaración que presentó el Frente Amplio en rechazo a la profundización del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba.

La discusión se abrió únicamente con los 17 votos que tiene el Frente Amplio en el Senado. Entonces, sin pasar a la discusión de fondo sobre la moción, hubo un debate previo motivado por los legisladores de la oposición que rechazaban que esta declaración se discutiera como grave y urgente.