Apagones en Cuba: el 54% del país quedará a oscuras por la parálisis del sistema eléctrico

Cuba sufrirá este viernes prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 54 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

El país vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética, que se ha profundizado con el asedio petrolero impuesto por Estados Unidos a partir de este enero. Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como "acciones que vulneran los derechos humanos".

Cuba ha sufrido siete apagones nacionales en el último año y medio, los dos últimos en una misma semana del pasado marzo. El cubano promedio sufre actualmente más horas sin corriente al día que con fluido eléctrico.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario "pico" de la presente jornada una capacidad de generación de 1.400 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.600 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.630 MW.

Dos personas caminan por la calle durante el apagón en Cuba. Foto: Agencia EFE.

La situación energética actual en Cuba se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético obsoleto y con déficit crónico de inversiones, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero de EE.UU.

El Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente el impacto de las sanciones estadounidenses en este sector y acusa a Washington de "asfixia energética".

En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento, cuestiones que no se pueden atribuir al bloqueo petrolero. Esta fuente de energía es responsable del 40 % del mix energético.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por la presión estadounidense, según el propio Gobierno cubano.

El 20 % restante se obtiene de fuentes renovables y gas, principalmente.

Una persona caminan por una calle sin electricidad este en La Habana (Cuba). Foto: Ernesto Mastrascusa/EFE.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petroleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

La economía, que se ha contraído un 15 % en los últimos cinco años, se encuentra casi totalmente paralizada por los apagones, que están atizando asimismo el descontento social, visible en las pequeñas protestas que se están registrando en las últimas semana.

EFE