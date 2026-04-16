ASSE desactiva paro de anestesistas en el Maciel; habían amenazado con retrasar cirugías y presentar renuncias

Los anestesistas del Hospital Maciel desactivaron un paro previsto a partir del lunes próximo, luego de que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) pagara una parte de una deuda denunciada por médicos meses atrás y de que se comprometiera a abonar el resto, señalaron a El País fuentes de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU) a El País. Los profesionales habían amenazado con retrasar cirugías, e incluso con presentar renuncias.

Un comunicado del colectivo de anestesistas de este jueves valoró "positivamente" la voluntad de ASSE de regularizar los adeudos existentes. "En el día de la fecha se hizo efectivo el pago de lo adeudado desde el año 2024 a un colega, así como un adelanto de la deuda correspondiente a otras dos colegas. Asimismo, se ha expresado disposición para generar una instancia de negociación urgente orientada a la solución de los incumplimientos pendientes del convenio vigente".

En virtud de los avances, los anestesistas resolvieron "dejar en suspenso las medidas gremiales oportunamente anunciadas hasta el día 15 de mayo, fecha en la cual ASSE deberá haber efectuado la cancelación del saldo restante de lo adeudado, conforme al compromiso asumido por la Gerencia de Recursos Humanos".

A mediados de mayo, se realizará una reevaluación de la situación en función de los avances concretados. "En caso de persistir los incumplimientos señalados, se retomarán las medidas gremiales previamente resueltas", advirtió la SAU.

Los anestesistas del Maciel tenían previsto una reducción del 50% de las coordinaciones quirúrgicas “por el plazo de una semana”, a partir del lunes 20 de abril. Así como una posterior implementación de un “régimen limitado” a la atención de urgencias, emergencias y procedimientos oncológicos, aunque mantiendo la guardia esencial. También advirtieron por “eventuales renuncias” si no se regularizaba su situación.

Desde ASSE indicaron a El País que estaban en conversaciones con los anestesistas desde este martes —poco después del envío de la carta— y que este miércoles se depositó parte del dinero adeudado. “Todo indica que hay acuerdo y no escala el conflicto”, agregaron fuentes del prestador público, en línea con lo que definieron los profesionales médicos horas después.

La SAU envió días atrás una carta a las autoridades de ASSE marcando su “profunda preocupación ante el incumplimiento del convenio suscrito en el año 2023 entre la SAU y ASSE, así como por la persistencia de adeudos a profesionales desde el año 2024” con los anestesistas del Maciel, tal como informó El País.

Algunos anestesistas del Maciel reclamaron desde hace hace “dos años” ASSE tiene deudas con ellos: en un caso esta era $ 300.000. Desde la SAU, previo al paso que dio ASSE por estas horas, indicaron que desde hacía “seis meses” el prestador les indicaba que les iban a pagar, pero esto no ocurría.

Por otro lado, en el convenio firmado hace tres años tras la falta de estos profesionales en el Maciel se acordó la contratación como anestesistas de los residentes que trabajan allí una vez que obtienen titulados, como una forma de evitar la fuga hacia el sector privado.

Parte del reclamo de la SAU fue la definición de un protocolo de actuación a nivel del prestador para evitar que cada trámite del convenio deba repetirse “continuamente”, lo que retrasa el proceso de contratación y los pagos.

En ese sentido, fuentes de la SAU indicaron a El País que desde ASSE les indicaron que hay un compromiso de cumplir con el convenio vigente en 2023. Además, acordaron con el prestador avanzar en un documento conjunto para intentar que los contratos “fluyan más rápido” y evitar demoras que generaron malestar entre los médicos, e incluso la intención de varios de “renunciar”.