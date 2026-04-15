FA plantea obligar a médicos especialistas recién recibidos a atender durante dos años en prestadores públicos

El diputado frenteamplista Federico Preve presentó un proyecto de ley que plantea obligar a los médicos especialistas, y otros profesionales de la salud, a que cuando culminen su formación trabajen en prestadores públicos, entre cuatro y 16 horas semanales y en forma remunerada, por un período de dos años.

La medida, similar a la que planteó José Mujica cuando era presidente, busca revertir el “déficit” de médicos, tanto en la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), como en otros centros públicos, “particularmente” en el interior del país, dijo Preve.

De no cumplir con el servicio “preceptivo y transitorio”, el Ministerio de Salud Pública (MSP) “no registrará ni habilitará el título para el ejercicio profesional, mientras dure dicho incumplimiento”, establece el proyecto de ley al que accedió El País, tal como informó El Observador.

Preve dijo a El País que este proyecto busca eliminar la "inequidad entre el sistema público y privado" en el acceso a la salud, así como también la "inequidad territorial" ante la "falta de especialistas en el interior, particularmente en ASSE". El diputado lo presentó "hace un mes" a la bancada, donde “se discutió”, y resolvió presentarlo por estas horas.

La iniciativa que impulsa Preve recibió aportes del diputado oficialista Juan Gorrosterazu, y es analizada por su correligionario Luis Gallo, entre otros, según supo El País. En su primer artículo se considera que es una “obligación del Estado” garantizar que todas las personas “puedan acceder a la atención de la salud”, independientemente de su origen.

El objetivo de avanzar con este medida, obligatoria para ciertos médicos, es “asegurar” la prestación de servicios de salud en los tres niveles de atención, mediante una “adecuada” distribución de médicos especialistas, con el fin de “promover la equidad, la calidad asistencial y el acceso universal a la atención sanitaria”.

El proyecto propone que los profesionales que “culminen la formación de posgrado en especialidades médicas” (residencias y posgrados), y otros profesionales de la salud que “culminen formación de grado, posgrado o especialización”, tales como fonoaudiólogos, licenciados en enfermería y odontólogos, deben prestar, con “carácter preceptivo y transitorio”, el servicio de atención médica en ASSE, Sanidad Militar, Sanidad Policial y Hospital de Clínicas.

“El servicio será obligatorio para quienes inicien su formación de posgrado con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”, remarcó la iniciativa. Los profesionales que se encuentren cursando su formación al momento de la promulgación de la ley "podrán adherir al régimen en forma voluntaria". La disposición, en tanto, plantea que “no será aplicable” a los médicos que hayan finalizado su formación con anterioridad a la promulgación de la ley.

Los médicos que queden bajo este régimen deberán atender “en todo el territorio nacional, de acuerdo con las necesidades asistenciales determinadas por la autoridad sanitaria competente”, a cambio de una retribución “conforme a los laudos vigentes”, de manera "proporcional" a su carga horaria.

Mientras que las necesidades asistenciales de cada especialidad, se prevé que sean “determinadas por el Ministerio de Salud Pública, en base a los análisis técnicos correspondientes y de acuerdo con lo que establezca la reglamentación”.

La carga horaria semanal –entre cuatro y 16 horas- se establecería en la reglamentación de la ley. Preve indicó que prevé que “a mayor distancia de Montevideo, menor carga horaria para el especialista”.

También se prevé el descuento del aporte a la renta personal de un porcentaje a determinar, según la cantidad de horas semanales trabajadas durante el tiempo que se realice este servicio.

Diputado Federico Preve. Foto: Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay.

“En Uruguay, el acceso a la atención médica especializada sigue dependiendo en gran medida del lugar en el cual la persona vive”, comienza indicando la exposición de motivos. “En el área metropolitana la disponibilidad de especialistas y otros profesionales de la salud es más amplia que en numerosas localidades del interior”, añadió.

“Es probable que después de un tiempo esto quede caduco, pero hoy tenemos una necesidad urgente y es un planteo para paliar la situación hoy”, agregó Preve. El diputado valoró que es una estrategia complementaria a la descentralización en la formación de especialistas en el interior para su radicación, que es a “largo plazo”.

"Hay experiencias de este tipo de experiencias en Chile para Medicina General, para especialistas en Australia, entre otras. En Uruguay, tenemos la experiencia de los jueces, que los distribuyen de acuerdo a las necesidades del Poder Judicial y no donde ellos quieran trabajar”, agregó el diputado.

Mujica y un planteo similar

El proyecto de Preve tiene como antecedente un planteo de Mujica, hace 15 años, cuando era presidente de que los médicos tuvieran que trabajar un mínimo de dos años en un hospital del interior como retribución a sus estudios en la Universidad de la República, que no prosperó.

“¿No podrán algunos médicos dar una mano por un tiempo?”, dijo el exmandatario en una audición radial, en setiembre de 2011. “Poner un médico joven funcionario de Salud Pública, que reciba un sueldo digno y que haga su peripecia un par de años parece un imposible, parece una condena”, agregó Mujica, que habló incluso del tema en un Consejo de Ministros.

“Nadie puede obligar a un profesional a trabajar donde no quiere", marcó el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) en aquél entonces. "Parece desconocer el trabajo social que los médicos ya realizan durante su formación y en el ejercicio de su profesión", apuntó el colectivo médico, tal como informó El País.

"Son dos años, es casi como ir a hacer un posgrado a Ginebra" apuntó por esa fecha la entonces senadora Lucía Topolansky. "Capacitamos gente, y después no conseguimos profesionales para cubrir puestos en el Interior", agregó, sobre un debate que sigue intacto.