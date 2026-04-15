Anestesistas del Maciel harán paro si no se resuelve “incumplimiento” de convenio con ASSE y el pago de "deudas"

La Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU) advirtió a las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que los anestesistas del Hospital Maciel comenzarán un paro desde el lunes próximo, previendo más medidas, si no se resuelven sus reclamos.

Los anestesistas, con el respaldo de la SAU, tienen previsto una reducción del 50% de las coordinaciones quirúrgicas “por el plazo de una semana”, a partir del lunes 20 de abril. Así como una posterior implementación de un “régimen limitado” a la atención de urgencias, emergencias y procedimientos oncológicos, aunque manteniendo la guardia esencial. Y también advirtieron por “eventuales renuncias” si no se regulariza su situación.

El gremio de anestesistas marcó en una carta enviada al organismo que dirige Álvaro Danza su “profunda preocupación ante el incumplimiento del convenio suscrito en el año 2023 entre la SAU y ASSE, así como por la persistencia de adeudos a profesionales desde el año 2024”.

Dicho convenio, firmado hace tres años tras la salidas de anestesistas que llevó a que el Ministerio de Salud Pública (MSP) intimara a ASSE a reestablecer el servicio en el Maciel, se acordó la contratación como anestesistas de los residentes que trabajan allí una vez que son titulados, como una forma de evitar la fuga de profesionales del sistema público.

“La idea es retenerlos y formar un servicio lindo para que no quieran irse cuando se reciban”, graficó una fuente del sector. “Si no lo tenés enganchado a un lugar con un cargo público, claramente se van”, agregó, sobre la presupuestación acordada, aludiendo a las oportunidades laborales en el sector privado.

Mientras no están titulados, estos médicos son contratados por comisión de apoyo como médicos que trabajan tutoreados por anestesistas, y son claves para la cobertura de centros grandes como el Maciel, que tiene un block quirúrgico grande, que realiza unas 800 cirugías por mes.

El ingreso de estos profesionales a la planilla de funcionarios públicos de la salud implica varias solicitudes y trámites. En un caso, un anestesista debió sacar “cinco” certificados de buena conducta porque pasó “un año y medio” hasta que logró firmar el contrato, y se iban venciendo dichos documentos, contó una fuente.

Parte del reclamo de la SAU en la misiva enviada a las autoridades de ASSE es la definición de un protocolo de actuación a nivel del prestador para evitar que cada trámite deba repetirse “continuamente”, lo que retrasa el proceso de contratación y los pagos.

El cambio no es solo de contrato. Los profesionales pasan de trabajar 70 horas mensuales como residentes, a 100 horas mensuales como anestesistas, lo que ayuda a las guardias. Y también cobran un mayor valor hora (unos $ 1.100), que es “competitivo” para quienes están comenzando la carrera.

Sumado a que en algunos casos no se concreta la contratación, otros anestesistas reclaman que hace “dos años” tienen deuda de ASSE, en un caso es de $ 300.000. A nivel gremial aseguraron que desde hace “seis meses” el prestador les indica que les van a pagar, y esto “no ocurre”. “Siempre tienen una excusa distinta”, señaló otra fuente.

La medida se precipita ahora, explicaron fuentes de SAU y el hospital público de referencia nacional para varias especialidades, por entender de que si no se hace una medida de protesta ahora, varios anestesistas tienen previsto “renunciar”, lo que pondría al centro de salud en una crisis como la del verano de 2023.

Desde la SAU hay preocupación de que si ocurre dicha, ASSE, tal como ocurrió hace tres años, acudiría al gremio para resolver pronto el problema, ya que los anestesistas son uno de los recursos humanos más vitales de la salud, no solo para operar, sino para hacer una endoscopía o una resonancia magnética.

“Sería lamentable que por falta de cumplimiento del convenio se vuelva a resentir la asistencia de los más vulnerables”, señaló el gremio de anestesistas aludiendo a la situación de hace tres años. Se puntualizó que desde que se llegó a este acuerdo “aumentó” la productividad y se cubrieron “todas” las guardias de la especialidad.

La SAU comunicó a ASSE que resulta “imprescindible” para levantar estas medidas tanto la liquidación de haberes adeudados durante este mes, así como también una “revisión integral” del convenio vigente. Hasta ahora, el gremio no elevó el asunto al Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), aguardando una confirmación de ASSE de que el asunto se va a resolver, indicaron fuentes gremiales.

El País intentó, sin éxito, comunicarse con ASSE sobre la situación de anestesistas en el Maciel.