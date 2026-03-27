Los salarios de los trabajadores en Uruguay crecieron en febrero, ¿qué pasa con el poder de compra?

Los salarios de los trabajadores aumentaron en febrero 0,15% respecto a enero, según el Índice Medio de Salarios (IMS) divulgado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En dos meses del año, el IMS aumenta 3,38% y en los últimos 12 meses el alza es de 5,22%.

El IMS de los trabajadores del sector privado en febrero de 2026 presenta una variación mensual de 0,16%, producto fundamentalmente de la incidencia de la sección “Enseñanza” (0,08%) , “Industrias manufactureras” (0,04%), y “Servicios sociales y de salud” (0,03%).

En el sector público, el IMS de febrero de este año presentó una variación mensual de 0,13% que se explica por las incidencias del “Gobierno Central” (0,10%), “Empresas Públicas” (0,03%) y “Gobiernos Departamentales” (0,00%).

¿Qué pasó con el poder de compra de los salarios? El Índice Medio de Salarios Real (el sueldo descontada la inflación), tuvo una baja de 0,20% en febrero de 2026, producto de la pérdida del poder de compra de los salarios tanto del sector privado (-0,19%) como del sector público (-0,22%).

Industria manufacturera. Foto: Pixabay.

En tanto, en dos meses de 2026, el poder de compra de los salarios aumenta 2,08%. En el caso de los trabajadores del sector privado la suba del Índice Medio de Salarios Real fue de 1,6% y entre los trabajadores del sector público aumenta 2,95%.

Si se miran los 12 meses cerrados a febrero, el Índice Medio de Salarios Real se incrementa 2,05%. El poder de compra de los asalariados privados mejora 2,2% en ese período y el de los asalariados públicos se incrementa 1,78%.

Por otro lado, el Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN, con el que se ajustan las pasividades) de febrero de este año, tuvo una suba de 0,18%, mientras en lo que va de 2024 sube 3,26% y en los últimos 12 meses de 5,29%.