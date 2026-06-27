“Mucha autocrítica” y “corregir cosas adentro”: Canobbio tras la eliminación de Uruguay en el Mundial       

Sin pena ni gloria, Uruguay se despidió del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 luego de caer frente a España en Guadalajara en el cierre del Grupo H de la Copa del Mundo. La Celeste sufrió su primera derrota y solo sumó dos empates en el grupo que también compartió con Arabia Saudita y Cabo Verde. Luego de la eliminación Agustín Canobio, titular en los últimos dos encuentros, dejó su reflexión e hizo hincapié en la autocrítica, el grupo y corregir “muchas cosas adentro”.

La Celeste le planteó un partido de igual a igual a la selección española, tuvo sus chances, pero la balanza se inclinó en favor de los ibéricos a partir de un remate de Álex Baena, cerca de la medialuna, que no encontró una buena respuesta del arquero Fernando Muslera, que fue sustituido en el entretiempo.

Canobbio, que comenzó el Mundial siendo suplente, ingresó durante el entretiempo del partido frente a Arabia Saudita y se ganó un lugar en el equipo titular para el encuentro ante Cabo Verde, en el que convirtió un gol. El extremo del Fluminense, que también entró en el once inicial frente a España, dio su impresión una vez finalizado el encuentro ante La Roja, que ganó el Grupo H con siete puntos, y habló además sobre su expulsión en los minutos de descuento.

¡¡DURÍSIMO PLANCHAZO DE CANOBBIO, QUE SE FUE EXPULSADO SOBRE EL FINAL DE LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY Y TERMINÓ AGARRANDO DE LA CAMISETA AL ÁRBITRO!!



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“Hablar con las revoluciones a mil por hora (...) No fui con la plancha, sentí de costado el pie, son partidos intensos, dinámicos”, confesó Canobbio, sobre su entrada cerca de la mitad de la cancha sobre Pau Cubarsí, zaguero de España, que le hizo ver la roja y desató algunas discusiones entre los futbolistas de los dos equipos.

El extremo de la Celeste no escondió su reflexión luego de la eliminación. “Hay que hacer mucha autocrítica, corregir muchas cosas adentro, el grupo tiene que estar unido y seguir para adelante”, manifestó y reconoció que era un momento difícil para hablar.

Aún así, hizo un análisis de la actuación del equipo en la Copa del Mundo. “Creo que los otros dos partidos (Arabia Saudita y Cabo Verde) fuimos superiores, no conseguimos minimizar los detalles que teníamos que minimizar y nos costó ser más dañinos en las situaciones que tuvimos. Es un mundial, es todo efectividad y nosotros no la tuvimos”, reconoció Canobbio.