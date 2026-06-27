El divertido cruce de Scaloni y Enrique Macaya Márquez que tuvo una primicia: “Le contestó porque es usted”

Enrique Macaya Márquez se volvió un hombre récord en la historia de los Mundiales, pero por lo que hizo afuera de la cancha en los últimos 72 años. El periodista argentino de 91 años llegó a Estados Unidos para cubrir su Copa del Mundo número 18, una marca absoluta para la competencia más importante a nivel de selecciones que organiza la FIFA. Por eso, acudió a la conferencia de prensa del entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaolini, y se vivió un momento que fue viral en redes sociales.

Macaya Márquez tomó el micrófono de la conferencia de prensa y le hizo dos preguntas al entrenador del vigente campeón del mundo. “Quiero hacerle dos preguntas que sintetizan la conferencia de prensa y mis colegas me van a querer matar: ¿juega Messi? Y ¿Cómo va formar el equipo? Más allá de eso tiene la puerta abierta para no contestar y entonces le remplazo la pregunta”, dijo el periodista que desató los aplausos de todos los presenten en la sala del AT&T Stadium en Dallas donde este sábado Argentina se mide contra Jordania, desde la hora 23:00.

Scaloni le contestó: “Enrique un placer que me haga la pregunta, gracias por venir. Estábamos hablando de que lleva 18 mundiales, increíble. Es un placer responder su pregunta, hemos vivido mucho tiempo, cuando jugaba en Argentina no paraba de verlo y cada vez que hablaba era una eminencia. Le voy a contestar la pregunta de que Leo (Messi) va al banco. Pero se la contestó porque es usted. Porque si no la esquivaría”.

De esta manera, el entrenador del combinado argentino confirmó que el máximo goleador en la historia de los Mundiales (con 18 gritos) iniciará en el banco de los relevos ante Jordania.

Macaya Márquez le agradeció el gesto de responderle la pregunta por ser él. “Que me contesta porque soy yo me basta”, sostuvo el reportero.

Lionel Messi tras anotar su gol número 17 en la historia de la Copa del Mundo. Foto: AFP.

“Eso quédese tranquilo porque creo que usted se lo merece. La del equipo me la guardo. Leo arranca después, lo tengo confirmado el equipo pero lo vamos a decir mañana (sábado). Muchas gracias por preguntar y que disfrute del Mundial”, cerró Scaloni con aplausos y sonrisas de los que estaban ahí.

LA PREGUNTA DE MACAYA MÁRQUEZ PARA SCALONI 🇦🇷



🎙️ El histórico periodista argentino fue el encargado de abrir la conferencia de prensa del DT de la Albiceleste.



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El partido de Argentina

Es prácticamente un hecho que Lionel Scaloni parará un once muy alternativo, ya que ante Jordania no se juega nada. La selección de Argentina sabe que pase lo que pase va a terminar en la primera posición del Grupo J.

Jordania, por su parte, ya está eliminada de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos ya que tiene en su haber cero puntos. Y por el desempate olímpico sabe que no saldrá del último lugar del Grupo J.