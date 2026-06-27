Dónde ver Colombia vs. Portugal en vivo por el Grupo K del Mundial 2026 hoy sábado 27 de junio

Colombia y Portugal jugarán este sábado 27 de junio de 2026, desde las 20:30, por el Grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

El seleccionado colombiano llega con puntaje ideal tras vencer 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a RD Congo, resultados que lo dejaron bien perfilado en la zona. Portugal, por su parte, empató 1-1 con RD Congo en su estreno y luego goleó 5-0 a Uzbekistán, por lo que necesitará sumar para pelear la cima del grupo.

En ese recorrido, Colombia mostró eficacia en momentos clave: Daniel Muñoz anotó ante Uzbekistán y también resolvió el triunfo frente a RD Congo, mientras que Luis Díaz y Jaminton Campaz completaron la producción ofensiva. Portugal respondió con una actuación contundente en su segunda presentación, con doblete de Cristiano Ronaldo y tantos de Nuno Mendes y Rafael Leão, además de un gol en contra uzbeko.

Jugadores de Colombia celebran un gol de Daniel Muñoz durante el Mundial 2026. Foto: EFE.

Dónde ver el partido entre Colombia y Portugal en vivo

Para quienes busquen dónde ver el partido en vivo, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable y por DGO, Flow, DAZN y Disney+ Premium vía streaming, al igual que Paramount+.

Para los uruguayos, este cheoque irá gratis por Canal 5 en televisión abierta y Antel TV, también gratuito, por streaming.

Colombia va por la cima del Grupo K

En un choque inédito, Colombia va por quedar primero del Grupo K. Tan solo necesita empatar para lograrlo. Su mejor actuación en Mundiales fue la llegada a cuartos de final en 2014, y en el plano continental tiene como gran antecedente el título de la Copa América 2001.

Portugal llega con el peso de una potencia europea reciente. Campeón de la Eurocopa 2016 y de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025, el equipo luso cuenta con una historia mundialista que tuvo su punto más alto en el tercer puesto de 1966, en su primera participación en una Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo celebra un gol ante Uzbekistán. Foto: AFP.

El duelo pondrá frente a frente a una Colombia que intentará sostener su impulso y a un Portugal que buscará confirmar la reacción mostrada en la goleada ante Uzbekistán. Por el presente de ambos, el partido asoma como uno de los cruces más relevantes para definir el orden del Grupo K.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.