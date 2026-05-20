Foro de Logística de El País: Uruguay se ha especializado como centro de distribución, pero hay que salir para promocionarlo

El “Segundo Foro de Logística” organizado por El País fue claro al plantear, a través de distintas voces, la situación del sector logística, pujante en Uruguay en la medida en que podría potenciarse como hub regional, pero “ajustando ciertas tuercas” y aumentando la competitividad.

Así coincidieron diversos ponentes que apuestan por la actividad logística en el país, que llegó a exportar unos US$ 900 millones en 2025, según datos oficiales.

Bruno Gili, responsable de Programa Uruguay Innova –que depende de Presidencia- compartió que éste tiene el objetivo de coordinar actividades que actualmente están muy fragmentadas, para que los resultados sean más eficientes. Los servicios en los que están poniendo foco son: tecnología, innovación, turismo, servicios globales, logística, industrias audiovisuales, y biotecnología, entre otros.

Rafael Leaniz, director del proyecto de puerto seco en Florida y presidente de la Asociación Rural del Florida, confirmó que están recibiendo consultas para inversiones de China y Brasil en materia fotovoltaica, movilidad eléctrica, madera y chips para celulosa, en el predio que están desarrollando en el mencionado departamento.

Foro de logística. Foto: Leonardo Mainé/El País.

En una mesa de diálogo, participaron Mariela Prospitti (gerente comercial de Latin Amerca Cargo City, la terminal de carga del aeropuerto de Carrasco), Gabriel Noachas (CEO de Prontometal & Redelocker) y Enrique Buero (gerente general del Parque de las Ciencias Free Zone y presidente de la Cámara de Zonas Francas), quienes coincidieron en la importancia creciente del e-commerce, del nearshoring y de los cambios que se están generando en los centros de almacenamiento y distribución en los distintos países, fundamentalmente por la automatización, inteligencia artificial y robótica aplicada.

Buero, en particular, destacó el impacto de la instalación de un data center de Google en Uruguay, con derrame positivo en todo el ecosistema.

Foro de Logística. Foto: Leonardo Mainé/El País.

En otra mesa de diálogo, participaron Jerónimo Reyes Hansz (presidente de Inalog); Marcos Soto (decano de UCU Business School) y Marcelo Sibille (gerente de consultoría Económica de KPMG Uruguay), quienes coincidieron en que se requiere un cambio de mentalidad en el modo de concebir la actual cadena de suministros, ya que los problemas que han surgido a nivel mundial no son coyunturales, sino estructurales, entre otras alertas.

Finalmente, Ruben Azar, presidente y CEO del Grupo RAS (holding de 12 empresas en el sector) explicó que el just in time (“justo a tiempo”) se ha trasformado en just in case (“por si acaso”), al valorar las dificultades que existen en el mundo en el proceso de envíos y recepción de mercaderías, debido a las nuevas dinámicas internacionales que se han complicado cada vez más.

En medio de ese contexto, Uruguay podría potenciar sus ventajas competitivas, concluyó.

Los auspiciantes del evento, que se realiza anualmente, fueron: Prontometal, LACC - Latin America Cargo City, Katoen Natie - TCP, Storage Compact, Tugentman, Fabrica Italiana e Inalog.