Tecnología, inversión y futuro: los ejes del segundo Foro de Logística

La logística en Uruguay atraviesa un proceso de transformación acelerado por la tecnología y los cambios en el comercio internacional. En este contexto, el segundo Foro de Logística presentará una nueva instancia de análisis con una agenda que combina entrevistas individuales y mesas de diálogo con referentes del sector público y privado. Dicho encuentro se realizará el miércoles 20 de mayo a partir de las 9 horas virtual.

La Agenda:

La Transmisión comienza a las 9 horas con una charla entre Bruno Gili, responsable del Programa Uruguay Innova y el moderador del evento Luis Custodio, editor de Economía & Mercado, donde abordarán el Futuro de la Logística con una mirada en Tecnología, IA e inversiones.

Sobre las 9:20 horas, la agenda pondrá el foco en el departamento de Florida. Rafael Laniz, director del Proyecto Puerto Seco y Presidente de la Asociación Rural de Florida (ARF) conversará sobre los avances y proyecciones de esta terminal, clave para la descentralización de los servicios logísticos.

La primera mesa de diálogo llega sobre las 9:45 horas con la participación de Mariela Prospitti, gerenta comercial de Latin America Cargo City (LACC); Gabriel Noachas, CEO de Prontometal & Redelocker; y Enrique Buero, Gerente General del Parque de las Ciencias Free Zone y Presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay quienes pondrán la mirada en la Transformación de la Logística.

La siguiente mesa de diálogo sobre El nuevo escenario global y su impacto en la logística contará con la participación de Jerónimo Reyes Hansz, presidente de INALOG; Marcos Soto, decano de UCU Business School y Marcos Sibille, gerente de consultoría Económica en KPMG Uruguay.

Se podrá seguir todo el contenido del evento a partir de las 9 horas a través de las diversas plataformas de El País: elpais.com.uy; Youtube Live y Facebook Live.

El encuentro cuenta con el auspicio de Prontometal, LACC - Latin America Cargo City, Katoen Natie - TCP, Storage Compact, Tidy, Tugentman, Fabrica Italiana y el apoyo de INALOG.

INSCRIPCIONES: Para participar del 2do Foro de Logística accediendo a la transmisión en vivo, los interesados deberán registrarse a través de este Link.