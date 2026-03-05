Reforma del transporte: por qué técnico del MTOP asegura que no será "un nuevo Corredor Garzón"

La reforma del transporte metropolitano fue uno de los anuncios del presidente la República, Yamandú Orsi, que más repercusiones generaron después de su discurso del lunes 2 de marzo de 2026 en la Asamblea General. Este proyecto a realizarse a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) está liderado por el economista especializado en movilidad y magíster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos, Gonzalo Márquez.

El plan se centra en el modelo BRT (bus rapid transit) en dos ejes: 8 de Octubre-Camino Maldonado y Avenida Italia-Giannattasio.

Una de las críticas principales de la oposición es que este proyecto se convierta en “un nuevo Corredor Garzón”, una pregunta que abordó Márquez en la entrevista concedida a los periodistas Carlos Tapia y Mateo Piaggio de El País y publicada este jueves 5 de marzo de 2026.

"Me parece un cuestionamiento muy válido porque es la referencia que las personas tienen. Por lo tanto, uno tiene que ser muy preciso para explicar qué es lo que no funcionó allí y por qué va a funcionar acá", indicó Gonzalo Márquez.

Por qué la reforma del transporte metropolitano no será "otro Corredor Garzón", según técnico del MTOP

El economista especializado en movilidad indicó cuáles son las diferencias puntuales entre este proyecto y el del Corredor Garzón.

"Primero, el Corredor Garzón se hizo en un tramo muy chico, de seis kilómetros, en un lugar que no presentaba problemas", afirmó Márquez. "De hecho presentaba las velocidades más altas del transporte público en ese momento y las sigue presentando ahora. La lógica de intervenir allí fue justamente porque era sencillo y entendían que podía ser una buena primera experiencia para luego ir hacia otros proyectos", añadió.

El economista especializado en movilidad, Gonzalo Márquez, trabaja con el Ministerio de Transporte en la reforma metropolitana. Estefanía Leal

Un punto de desemejanza con el Corredor Garzón, según Márquez, es que esta propuesta tiene otro planteo, ya que busca "resolver los problemas que el sistema sí tiene".

"¿Cuáles son estos?", continuó Márquez y agregó: "Que en algunos horarios y arterias el transporte público se mueve a 10 kilómetros por hora y que los tiempos de viaje se extienden".

Por otro lado, detalló que "en Garzón no hubo renovación de flota, acá hay una renovación completa. El tipo de vehículo que va a circular sobre esta infraestructura dedicada y específica al nuevo sistema son vehículos 100 % eléctricos, biarticulados, de 25 metros de largo, con una estética y prestaciones que son diferenciales del resto de la flota".

Proyecto de reforma del transporte. Foto: FADU

También resaltó que habrá diferencias logísticas para los pasajeros respecto al Corredor Garzón: "Van a haber paradas cerradas para que las personas ingresen al ómnibus por cuatro puertas como ocurre hoy en un metro (NdR: ya que el boleto se paga antes de entrar a la parada). Así como cruces soterrados para evitar detenciones por la semaforización. Además, en el nodo principal de Tres Cruces, donde se concentra toda la congestión del área metropolitana, también se plantea que las dos líneas circulen soterradamente", concluyó Márquez.