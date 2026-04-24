ASSE denuncia penalmente al directorio encabezado por Cipriani, que respondió que medida es un "ataque político"

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) liderado por Álvaro Danza, definió este jueves, por unanimidad, denunciar penalmente a los integrantes del anterior directorio encabezado por Leonardo Cipriani, Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra, así como al exgerente general Eduardo Henderson, tras constatar supuestas irregularidades en la contratación de la empresa de traslados ITHG por parte de SAME 105 entre 2022 y 2024, así como en los convenios firmados con el Casmu y el Círculo Católico para la contratación de camas, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.

Además de avanzar en el plano judicial contra exjerarcas de ASSE -tal como informó El Observador y confirmó a El País el vicepresidente de ASSE Daniel Olesker- el directorio también resolvió, con la abstención del director en representación de los trabajadores Gustavo Gianre, sumariar tanto a Juan Behrend, exgerente financiero, José Antonio Rodríguez, exdirector del SAME-105, y al exdirector por los trabajadores Cabrera, así como la directora del Hospital de Treinta y Tres y su gerenta financiera, entre otros funcionarios.

La medida derivó en una rápida respuesta del anterior directorio, ahora denunciado. “Estamos ante un claro ataque político y personal sin fundamento jurídico alguno”, marcó una declaración conjunta, a la que accedió El País, firmada por Cipriani, Sosa, Micak, Cabrera y Pereyra. Los exdirectivos marcaron que están “a disposición” de la Justicia, así que les llamó “poderosamente la atención” que se enteraron de la denuncia en su contra “por la prensa”, como que desconocen los “fundamentos” de las medidas, y que en su gestión “no se debilitó ningún tipo de control ni procedimiento por parte del Directorio anterior, en todo caso se reforzaron”, señalaron.