ASSE suspendió licitación de traslados de usuarios tras varios recursos, en medio de polémica por viajes en taxi

La Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) comunicó que suspendió la licitación licitación pública 10.021/2026 para traslados comunes de usuarios del prestador público "no medicalizados” en Montevideo, zona metropolitana y Canelones, por hasta 150.000 kilómetros anuales. Al llamado ya se había presentado la patronal del taxi.

“Se deja constancia de la presentación de recursos de revocación, jerárquico y anulación contra el procedimiento de referencia, generando efecto suspensivo sobre el mismo”, señala la última novedad, con fecha del 14 de abril, en la página web de compras estatales, donde se publica la licitación citada, las consultas de oferentes y novedades del llamado.

Las empresas Russomando, DROT y TAPS, con el respaldo de integrantes de la Cámara Uruguaya de Ambulancias sin Asistencia (Cuasa), presentaron cada una, en forma conjunta y subsidiaria, un recurso de revocación y jeráquico, y un recurso de anulación ante el Poder Ejecutivo, contra el llamado, tal como informó El País este sábado.

“Estamos ante un pliego licitatorio que no cumple con la normativa vigente y que el objeto del contrato va en desmedro de lo mencionado anteriormente y la calidad asistencial”, dijo la presidenta de la Cuasa, Yenny Caraballo, a El País. "El traslado de usuarios de la salud pública no es un traslado de pasajeros. Son personas que muchas veces están en situación de vulnerabilidad y necesitan ciertas condiciones mínimas para viajar seguras”, agregó.

El servicio pedido por el prestador público, “incluye el traslado de paciente ambulatorios, traslados programados (consultas, estudios, altas, etc) las 24 horas del día los 365 días del año, con cobertura en Montevideo, zona metropolitana y Canelones para traslado desde y hacia centros de salud, con tiempos de respuesta no mayor a 30 minutos”, marcó el pliego de 22 páginas.

La suspensión de la licitación se conoce en medio de la polémica generada por las características del pliego de la licitación, y por la definición que tomó ASSE de comenzar en el interín un “plan piloto” de traslados de usuarios en taxis en Montevideo, que se presentaron a la licitación citada, lo que despertó suspicacias sobre quién podría ganar.

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, reconoció a El Observador la contratación de estos viajes a taxis, indicando que brindan “las mismas garantías que los vehículos actuales”, y que cuestan menos que los traslados en ambulancias. La impugnación de la licitación de la Cuasa fue para “ganar tiempo y dinero”, aseguró.

Danza fue respaldado en la medida por parte de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. . “Son herramientas que bajan el costo, protegen a los pacientes y facilitan el acceso”, dijo la jerarca la semana pasada, al ser consultada sobre si estaba de acuerdo con traslados en autos con mampara.

Quien también respaldó la medida fue el titular de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira. “Son traslados sociales, no medicalizados. Y si son así los números q se plantean hay un ahorro importante. Los taxis tienen todos medidas de seguridad para viajar”, declaró el sindicalista a El País el fin de semana.

Tanto la licitación de los traslados, como el plan piloto que activó ASSE con la compra de viajes a uno de los participantes de la licitación, previo cierre de la presentación de ofertas y la adjudicación correspondiente, generó varias críticas desde la oposición.

El diputado nacionalista Amin Niffouri solicitó pedidos de informes para conocer detalles del alcance y objetivos de la licitación, así como convocó a las autoridades de ASSE para que brinden explicaciones. El legislador dijo a El País que está previsto la comparecencia de Danza a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la primera semana de mayo.