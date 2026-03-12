"Pampita le dijo a Wanda Nara": Bordaberry molesto con la interna colorada por su interpelación a Carlos Negro

El senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado y líder de Vamos Uruguay, habló acerca de las diferencias en la interna de su fuerza política que generó el anuncio de que interpelaría al ministro del Interior, Carlos Negro, por los problemas de seguridad que atraviesa el país.

Bordaberry deslizó críticas a Julio María Sanguinetti y Andrés Ojeda, que señalaron que la interpelación debió haberse organizado en la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio no tiene mayorías y podrían votarse mociones desfavorables para el ministro, mientras que en el Senado, por la mayoría que tiene el oficialismo, es poco probable una declaración de rechazo a la política de seguridad.

El líder de Vamos Uruguay declaró a Canal 5 que la interpelación no se suspenderá: "Lo decidimos en la bancada de la Coalición Republicana en el Senado, decidimos que lo íbamos hacer ahí". "Es un tema menor, empezar a discutir estas cosas no es algo que a la gente le interese, el problema es la inseguridad que estamos viviendo, de eso tenemos que hablar", expresó.

Para Bordaberry, los dirigentes políticos pierden tiempo de sus diferencias internas: "El que quiera ver peleas, que vea esos programas argentinos de la tarde, que se pelea una vedette con la otra. Yo no estoy para eso. A mí me pagan y me votaron para arreglar los problemas de los uruguayos, y la seguridad es un tema muy grande que tenemos que encarar. Ojalá de la interpelación salga una mejor política".

Consultado acerca de si falta comunicación en la interna colorada, respondió: "No me importa si falta comunicación o no, yo hago mi trabajo". Además, aseguró que avisó "a todos" de la decisión que había tomado.

Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, en el Parlamento. Foto: archivo El País

"Yo miraba el otro día al doctor Sanguinetti, que salió a hacer declaraciones también, y dice 'no, porque resulta que se puede lograr una censura o una declaración negativa en Diputados'. ¿La gente quiere declaraciones de los políticos o quiere que le mejoren la seguridad? ¿Cuál es el objetivo, destruir al otro o mejorar la seguridad?", preguntó.

"¿Resulta que el objetivo de mi trabajo es conseguir una declaración contra alguien? No, para eso me quedo en mi casa", dijo y agregó: "Se pasan hablando de los problemas entre ellos y no sintonizan con los problemas de la gente".

Bordaberry: "Nos creemos que si entramos en ese palacio de mármol somos próceres; no, somos los últimos"

Ante la pregunta de una eventual disputa con Ojeda en la interna colorada, Bordaberry respondió: "Yo vivo la política para servir, siento que a mí me pusieron ahí para servir a los ciudadanos, no vivo la política pensando en que 'si Pedro Bordaberry hace la interpelación, me puede perjudicar o me puede sacar una ventaja'; no lo hago así, yo hago mi laburo".

"Basta, por favor, nos estamos mirando el ombligo. Nos creemos que si entramos en ese palacio de mármol somos próceres; no, somos los últimos, tenemos que lavar los pies, servir a los demás. Basta de esa cosa de vedette argentina de mirarnos el ombligo y 'yo te dije y vos me dijiste' y Pampita le dijo a Wanda Nara, qué me importan Pampita y Wanda Nara, que miren la novela de la tarde", concluyó sobre el tema.

El lunes El País informó que el Partido Colorado estaba discutiendo en su interna la decisión anunciada por Bordaberry de interpelar a Negro en el Senado. Desde Unir para Crecer, el sector de Ojeda, secretario general del partido, se entiende que debería ser en la Cámara de Representantes por tener la oposición mayoría con los votos de Cabildo Abierto.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado se reunió este lunes para tratar el asunto, con la asistencia puntual del senador Tabaré Viera y el diputado Walter Cervini, ambos integrantes del sector de Bordaberry. En declaraciones posteriores, Ojeda destacó la ocasión de poder conversar “cuál será la estrategia del partido, de la coalición y de la oposición en cosas importantes como las interpelaciones”.

“Producto del periplo de cómo se convocó a esta interpelación, también hay algunos aprendizajes internos importantes sobre cómo nos comunicamos. Está bueno que tengamos conversaciones profundas y jerarquicemos los espacios partidarios, cosa que digo acá todos los lunes, de volver a darle vida al Comité Ejecutivo. Naturalmente lo que se ha resuelto es tener comunicación con otros partidos para evaluar estrategias de interpelaciones en el futuro”, aseguró.

Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado. Foto: Estefanía Leal

Asimismo, el secretario general indicó que “el momento político de diferentes mayorías dentro de las cámaras amerita una conversación entre los partidos a la hora de tener una estrategia cuando se interpela”.

Según Ojeda, el planteo de interpelar “es más que razonable”, pero remarcó que se debe tener en cuenta que “hay dos polos de estrategia en una interpelación: el escenario y la oportunidad”.

“Es necesario tener una charla con la coalición, y eventualmente con la oposición, sobre cuál es el criterio de escenario y de oportunidad para las interpelaciones. Si nos podemos poner de acuerdo, bárbaro, y si no, no, pero por lo menos es un paso de madurez, tomando en cuenta la diferencia del escenario”, declaró.