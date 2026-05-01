Día de los Trabajadores en Uruguay: puntos clave de los mensajes en cadena nacional del gobierno y el Pit-Cnt

Para cerrar el 1° de mayo, Día de los Trabajadores, tanto el gobierno como el Pit-Cnt dieron sendas cadenas nacionales para manifestar sus posturas. La oficial estuvo a cargo del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, mientras que la central sindical optó por un video sin oradores visibles, con un mensaje que recorrió la historia del movimiento obrero y reclamó medidas que pongan fin a la pobreza infantil.

La primera cadena que se emitió, pasadas las 20:00 de este viernes, fue la del Pit-Cnt. La central, que más temprano tuvo su habitual acto en Avenida del Libertador, señaló que la pobreza infantil es el "principal drama" que vive Uruguay: "Uno de cada tres niños vive bajo la línea de pobreza". Esto implica que "una parte de las infancias come mal, poco y salteado". Pero, además, esto implica que "viven en hogares donde los derechos de los adultos tampoco están siendo respetados", ya sea porque no tienen trabajo o porque ganan poco.

"Cientos de miles de personas están condicionadas a vivir con menos de $28.000 por mes, un sueldo que no alcanza para pagar el alquiler, las cuentas o los remedios. La calidad del trabajo empeora, los precios siguen muy caros. Son muchos los que pelean a diario", manifestó el Pit-Cnt.

Uruguay "no es un país pobre" pero tiene "riqueza muy mal distribuida", según el Pit-Cnt

Según expresó la central obrera, Uruguay "tiene el desafío de la justicia social" porque "no es un país pobre" pero tiene una "riqueza muy mal distribuida, cada vez más concentrada en pocas manos". Por este motivo, el Pit-Cnt volvió a reclamar por su propuesta del 1% al 1% más rico, que "solo se aplica sobre el patrimonio improductivo de las personas con más de un millón de dólares en su poder". Esta es una medida específica que el gobierno, de momento, ha descartado por entender que alejaría del país a algunos de los potenciales inversores, que se irían a países donde este impuesto no se cobra.

Dirigentes del PIT-CNT durante el acto de la central sindical por el Día de los Trabajadores. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

En esta misma línea, la central sindical reclamó la "reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial". También una "reforma tributaria de nueva generación" que apunte a mejorar la seguridad social y el sistema de cuidados. En este sentido se valoró lo acordado en el denominado "Diálogo Social", cuyo documento final fue publicado días atrás por el gobierno: "Estaremos atentos a que esos avances se concreten", se indicó desde el Pit-Cnt, que dejó constancia de que prefiere un régimen jubilatorio "sin fines de lucro" y puramente estatal, es decir, sin presencia de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), algo que ya se descartó en el "Diálogo Social".

El Pit-Cnt reclamó, por otro lado, que Uruguay debe cambiar su modelo productivo, porque el actual no permite salir del estancamiento. "Es momento de hacer otra cosa, de pensar cómo queremos que sea el Uruguay del futuro", se indicó, y se agregó que para eso se llamó a conformar una "estrategia nacional de desarrollo".

"No hay sociedad libre, sana y democrática si la gente no tiene trabajo, gana mal o tiene empleos chatarra", añadió el Pit-Cnt.

Juan Castillo celebró la "tasa de empleo femenino más alta de la historia"

Por parte del gobierno, pasadas las 20:30 se divulgó un video protagonizado por Castillo, que recordó por qué se conmemora el Día de los Trabajadores el 1° de mayo y aseguró que las luchas del pasado son similares a las del presente, aunque con distintos formatos. Mencionó, con esa lógica, el antiguo reclamo de que "la jornada laboral tuviera un límite, que el tiempo de la persona no pudiera ser consumido entero por quien la contrataba". Aseguró que todos los derechos laborales que se han ido consiguiendo desde entonces "no fueron concesiones, fueron conquistas colectivas".

En esta línea, afirmó que "hoy hablar de trabajo es hablar de derechos, de oportunidades, de desarrollo y calidad de vida". Celebró que Uruguay "cerró el 2025 con una tasa de empleo del 60%, desempleo del 7% y 26.000 nuevos puestos de trabajo", con "la tasa de empleo femenino más alta de la historia". Aseveró que estos "son datos alentadores pero aún falta" porque todavía se mantiene una brecha de empleo entre hombres y mujeres, y también una brecha salarial. Además, recordó que "el 70% de los hogares pobres tiene jefatura femenina, en su amplia mayoría con menores a cargo".

Castillo señaló que la propuesta de las autoridades es "ampliar derechos", y por este motivo presentó la ley de empleo integral, que pretende favorecer a sectores "históricamente postergados" como las mujeres jefas de hogar, los mayores de 50 años y las personas con discapacidad. La idea es que tengan una "inserción real en el mundo del trabajo", por ejemplo con subsidios al salario.

El ministro también resaltó que el 2025 cerró "con más del 93% de las mesas del Consejo de Salarios cerradas, una de las rondas de negociación colectiva más amplias de la historia reciente". Además celebró el "Diálogo Social", de donde surgieron "conclusiones que reflejan avances importantes en materia laboral".

"Mirando hacia adelante se abren nuevos debates, entre ellos cómo organizamos el tiempo de trabajo y descanso en nuestras sociedades", dijo, y aseguró que este es una discusión que el gobierno no va a "eludir" y en la cual hay que avanzar "con diálogo y con acuerdos porque los derechos se conquistan entre todas y todos".

Castillo aseguró que el compromiso de gobierno es "seguir construyendo un Uruguay más justo, más solidario y con más oportunidades".