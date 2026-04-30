Ancap concluyó este miércoles reparación de oleoducto donde se había detectado una pérdida de petróleo

Personal técnico de Ancap concluyó este jueves las tareas de reparación de un oleoducto en el kilómetro 89 de la Ruta Interbalnearia, sitio donde el pasado miércoles se había detectado una pérdida de petróleo, informó la empresa estatal en un comunicado.

Las pruebas realizadas posteriores a la reparación "fueron exitosas" , por lo que ahora se restableció la operativa normal, afirmó Ancap.

Aún así, tras esta reparación los técnicos continúan con tareas de seguimiento y monitoreo para verificar las condiciones del entorno, así como también acompañar las acciones de recuperación de la zona.

"Ancap mantiene un cronograma de mantenimiento preventivo del ducto, en diversas ubicaciones, priorizando los puntos más sensibles", indicó.

La pérdida se dio en el ducto que transportaba petróleo desde José Ignacio hacia la refinería de La Teja

En la jornada de este miércoles, Ancap informó que estaba trabajando en la reparación de una pérdida de petróleo que se había dado en el lugar mencionado.

Dicha pérdida se dio sobre la traza del oleoducto que transporta petróleo desde José Ignacio hacia la refinería de La Teja. Según explicaron, ante esta situación se detuvo el bombeo de crudo hacía dicho lugar y personal técnico de Ancap llegó al área para controlar la pérdida y realizar tareas.

A su vez, desde la estatal dieron aviso al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), así como al Ministerio de Ambiente y a la Intendencia de Maldonado.

"El hidrocarburo fue contenido en el área afectada y se trabaja en la remoción del material y en la restauración del suelo comprometido", detallaba el comunicado.

Parte de la refinería de Ancap en la Teja. Foto: Leonardo Mainé.

Ancap informó en esa oportunidad que se estaba trabajandio en la reparación para retomar la operación normal como parte del procedimiento. Además, se buscaba establecer las causas de la pérdida de acuerdo a criterios técnicos.