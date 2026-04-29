Ancap detectó pérdida de petróleo en oleoducto en el kilómetro 89 de la Ruta Interbalnearia

Ancap se encuentra trabajando en la reparación de una pérdida de petróleo que se dio este míercoles a la altura del kilómetro 89 de la Ruta Interbalnearia, informó la empresa estatal en un comunicado.

Dicha pérdida se dio sobre la traza del oleoducto que transporta petróleo desde José Ignacio hacia la refinería de La Teja. Según explicaron, ante esta situación se detuvo el bombeo de crudo hacía dicho lugar y personal técnico de Ancap llegó al área para controlar la pérdida y realizar tareas.

A su vez, desde la estatal dieron aviso al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), así como al Ministerio de Ambiente y a la Intendencia de Maldonado.

"El hidrocarburo fue contenido en el área afectada y se trabaja en la remoción del material y en la restauración del suelo comprometido", detalla el comunicado.

Parte de la refinería de Ancap en la Teja. Foto: Leonardo Mainé.

De acuedo a lo que explicó Ancap, se está trabajando en la reparación para retomar la operación normal como parte del procedimiento. Además, se busca establecer las causas de la pérdida de acuerdo a criterios técnicos.

Una vez se complete la reparación, se realizarán tareas de monitoreo y seguimiento en el entorno para verificar sus condiciones.

"Ancap trabaja en el mantenimiento preventivo del ducto, en diversas ubicaciones, priorizando los puntos más sensibles incluyendo esta área", indicó.