Los seis partidos que marcan la crisis de Peñarol: recibió más goles que en todo el resto de la temporada

Lo del 29 de marzo fue una aviso. Racing, que le iba a terminar ganando el Torneo Apertura, vencía a Peñarol por 2-1 en el Campeón del Siglo y daba un golpe sobre la mesa respecto al primer certamen corto de la Liga AUF Uruguaya. Pocos días después, el barco pareció enderezarse por el triunfo 2-0 a Progreso —más allá del complicado momento del Gaucho— porque además ilusionaba de cara al debut por Copa Libertadores.

Independiente Santa Fe recibió a Peñarol en Colombia y aunque dejó ciertas dudas en el rendimiento, el empate 1-1 no sentó tan mal, pero fue el puntapié a uno de los momentos más complicados del club desde lo deportivo de las últimas temporadas.

Si el 2-0 sufrido ante Liverpool generó dudas, el 2-1 ante Platense hizo encender todas las alarmas porque fue una derrota que además le cortó una racha como local por Copa Libertadores que arrastraba desde abril de 2017 en la que acumulaba 22 partidos invicto.

Le siguió el empate 2-2 con Juventud de Las Piedras y la derrota por 1-0 ante Wanderers que terminó de bajar a Peñarol de uno de los objetivos del primer semestre. Si eso fuera poco, el 2-0 sufrido ante Corinthians —sobre todo por la forma y más allá del resultado en sí— seguramente preocupa y mucho puertas adentro porque dejó al Carbonero último en su grupo y a cinco puntos del segundo puesto con nueve en juego.

Son muchas las falencias que se han repetido en estos partidos. La falta de creación de fútbol —emparentada en la baja de Leo Fernández—, la cantidad de goles que le anotan por vía aérea al equipo (son cinco en seis partidos) y también el hecho de que le anotaron 10 goles en esos seis partidos cuando en los 11 juegos anteriores le marcaron ocho tantos.

Trabajar y mucho es lo que le queda a Peñarol que el lunes enfrentará a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo para luego visitar a Platense en el marco de la cuarta fecha de la Copa Libertadores donde ganar pasó a ser una obligación.