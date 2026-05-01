Aguerre: "Cuando en 2024 se ganó todo Diego Aguirre fue el mejor y no por los malos resultados hoy es el peor"

Washington Aguerre habló en zona mixta tras la derrota de Peñarol 2-0 ante Corinthians. El arquero se refirió a la racha adversa, lamentó las falencias en el primer gol y respaldó a Diego Aguirre.

El arquero manifestó que el plantel sabía "de ante mano lo que es Corinthians" y lamentó la mala racha. Sin embargo mostró ilusión por lo que viene: "Hay que pensar en el lunes, y obviamente que en el jueves para quedarnos con los tres puntos, que todavía estamos con chance".

Peñarol recibió el primer gol por arriba, en una jugada donde Aguerre marcó una desatención: "Vimos videos y la jugada de ellos era clara, la pelota quieta al jugador más alto y entró solo". Contó que le dio "bronca" y que le dijo al equipo que hay que "ser más inteligentes".

Además manifestó sentir "mucha tristeza, más por lo que es Peñarol". "Tenemos que estar tranquilos y prepararnos para lo que viene. El equipo tiene que estar junto respaldarnos todos", dijo al respecto del grupo y recalcó "ser autocrítico personal y grupal". "No podemos mirar al costado porque todos tenemos que dar la cara", concluyó.

Por último respaldó a Aguirre pese a las críticas. Dijo que "es normal en el fútbol cuando los resultados no se dan" y enfatizó respecto a la campaña de 2024: "Cuando se ganó todo Diego Aguirre fue el mejor y no por los malos resultados hoy es el peor". "Lo mismo que nosotros. Son momentos son rachas que se van a terminar, hay que estar fuertes y pensar en lo que viene, que todavía queda mucho", concluyó.

