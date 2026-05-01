Preocupación en Peñarol: Luis Angulo llegó con lo justo, Aguirre lo mandó a la cancha y solo pudo jugar 23'

Desde que agarró rodaje, Luis Angulo pasó a ser titular indiscutido en Peñarol. Diego Aguirre le dio confianza y el colombiano respondió con buenos rendimientos porque aportó cuatro goles e incluso una asistencia por Copa Libertadores, pero eso también llevó a que lo extrañara cuando no lo tuvo.

Ante Juventud de Las Piedras, el extremo sintió el habitual "pinchazo" en el posterior que lo sacó de la cancha para ese encuentro y que lo llevó a estar ausente frente a Wanderers en la fecha del pasado fin de semana del Torneo Apertura. Según pudo saber se había tratado de una distensión, que no llegaba a desgarro.

De todas maneras, sabiendo también la exigencia del partido, el entrenador no lo puso desde el arranque ante Corinthians más allá de que formó parte del plantel y que incluso estuvo en el banco de suplentes, distinto a lo de Lucas Ferreira que en una situación similar no estuvo ni entre los relevos.

Cuando el marcador estaba 0-2 en contra para Peñarol y Corinthians dominaba ampliamente resultado y trámite, Diego Aguirre y su cuerpo técnico tomó la decisión de mandarlo a la cancha al colombiano. Ingresó a los 56 minutos en lugar de Gastón Togni, no pudo desequilibrar y terminó sintiendo una molestia que lo sacó del campo apenas 23 minutos más tarde porque a los 79 le tuvo que dejar su lugar a Franco "Cepillo" González.

Al ser consultado sobre esa situación, Diego Aguirre contó: "No fue mucho, pero le impedía hacer velocidad y pidió para salir. Es una baja importante, pero espero que pueda estar para los partidos que viene".

Más allá de que Aguirre espera recuperar futbolistas para el partido ante Platense, cabe recordar que la lista de lesionados hoy tiene a Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Leonardo Fernández y Maximiliano Olivera. Además, Javier Cabrera está en la recta final de su recuperación y Eduardo Darias no viajó a Brasil por precaución.