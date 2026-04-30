Momento para un juvenil: Facundo Álvez hará su debut en Peñarol y en Libertadores esta noche ante Corinthians

Peñarol no está atravesando un buen momento y no comenzó la Copa Libertadores de la manera que esperaba. El aurinegro arrastra una racha negativa de resultados, lesiones y, a pesar de que Diego Aguirre afirmó que no era momento para juveniles, uno de ellos hará su debut absoluto en primera división y en la copa este jueves por la noche en el partido ante Corinthians (21:00 por ESPN/Disney) por la tercera fecha del Grupo E. Se trata de Facundo Álvez.

Desde que debutó frente a Independiente Santa Fe en Colombia, la suerte del Manya comenzó a cambiar. A pesar de haber conseguido un buen empate 1-1, la lesión de Leonardo Fernández, que ya fue operado de su rodilla en España y arribó a Uruguay, agravó los problemas para el equipo aurinegro que también tiene en sanidad a Nahuel Herrera, Emanuel Gularte, Maximiliano Olivera y Lorenzo Couture.

La zona defensiva sin dudas es la más complicada para Peñarol que no contará con Herrera, Gularte y Olivera en ese sector y, además, se suma la suspensión de Franco Escobar. Peñarol lleva cinco partidos sin ganar con tres derrotas. Después del empate ante Santa Fe, acumuló dos derrotas seguidas (Liverpool y Platense), empató con Juventud y viene de caer 1-0 con Montevideo Wanderers por el Torneo Apertura y, de esa manera, perder el torneo en manos de Racing. Durante esta temporada, cada vez que a Peñarol le convirtieron y comenzó perdiendo, no pudo dar vuelta el partido.

"Hay que tener también criterio y en situaciones difíciles, como estamos pasando, por ahí es fácil pedir a los juveniles. Es un momento de presión donde no veo que la solución sea esa. Son muy buenos jugadores, pero no me parece que en el momento en el que estamos, de que tengamos que apostar a los juveniles como una solución. Porque tenemos que apoyar a los jugadores que tenemos, a los que van a estar definiendo este campeonato, a los que van a estar jugando la Copa. Para mí no es momento de los juveniles", manifestó Diego Aguirre hace dos semanas, tras empatar con Juventud en el Campeón del Siglo.

A pesar de las intenciones del entrenador, esta noche solo habrá uno de los titulares en la línea de cuatro del aurinegro para enfrentar a Corinthians: Mauricio Lemos. Matías González, que no estaba siendo tenido en cuenta, ocupará el lugar de Franco Escobar en el lateral derecho, Diego Laxalt irá por banda izquierda ante la ausencia del capitán Olviera y quien completará la zaga con lemas será Facundo Álvez, de 19 años, que estará haciendo su debut nada más y nada menos que en Copa Libertadores.

Facundo Álvez, zaguero de Peñarol, jugando por la Copa de la Liga AUF. Foto: Peñarol

El artíguense, parte de la Tercera División que dirige Julio Mozzo y se consagró campeona la temporada pasada, fue parte de los futbolistas que comenzaron defendiendo al aurinegro a comienzos de esta temporada en la Copa de la Liga AUF. Álvez, de 1,82m, lleva dos partidos con Peñarol. Fue titular en cuartos de final en la victoria 1-0 frente a Racing en el Parque Viera y repitió en el mismo escenario en la semifinal ante Boston River, en la que el Sastre sacó pasaje a la final por penales después del 2-2 del tiempo regular.

La publicación de Facundo Álvez antes de debutar con Peñarol ante Corinthians en Copa Libertadores:

El momento más ansiado en la carrera de un jugador de fútbol, el debut en Primera División, le llegó a Facundo Álvez en un momento bastante particular: por Copa Libertadores y frente a Corinthians en Brasil. Dos horas antes del partido, el juvenil de Peñarol subió una historia a su cuenta de Instagram. Su camiseta y toda su ropa pronta en el vestuario y un emoji que simboliza la fe, antes de salir a jugar en el Neo Química Arena.