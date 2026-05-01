Un dolor de cabeza: Peñarol sufre una alta cifra de goles recibidos por arriba en los últimos seis partidos

Peñarol volvió a verse afectado por sus problemas a la hora de defender el juego aéreo. El gol de Gustavo Henrique con el que Corinthians abrió la cuenta frente al Carbonero, no solo desnudó sus falencias en la defensa de la pelota quieta, sino que también sufrió su quinto gol de cabeza, en los últimos seis partidos.

Guido Mainero, Rubén Bentancourt, Martín Rabuñal y Emanuel Olivera fueron los encargados de explotar un rubro flojo del aurinegro, que está extendiendo una racha sin ganar a seis encuentros. Precisamente, esta comenzó el 9 de abril, cuando Santa Fe le abrió el partido de pelota quieta, pero luego el Carbonero pudo empatar con gol de Matías Arezo, en un punto valorable que el equipo uruguayo trajo de Bogotá.

¡¡JUSTO A LOS URUGUAYOS, DESDE LA PELOTA PARADA!! Cabezazo letal de Olivera, para marcar el 1-0 de Independiente Santa Fe ante Peñarol... ¡Locura en El Campín!



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Sin embargo este sería el principio de una debacle no solo a nivel futbolística, sino también de resultados. Los problemas para Peñarol no pasaron solo por la defensa de pelota quieta, como la sufrió en Colombia sino también por los balones aéreos en el juego en movimiento. Liverpool lo castigó en dos ocasiones, por segundas pelotas donde se perdieron las referencias. Bentancourt cabeceo solo entre los centrales y Rabuñal con dos pasos hacia atrás ganó total libertad para festejar el segundo negriazul.

Desde un volante llegando de atrás como Mainero, a un Gustavo Henrique que encontró su espacio ante una defensa zonal. El común denominador ha sido la soledad con la que los atacantes rivales ganan por arriba en el área aurinegra, y más llama la atención que se dé desde distintas facetas del juego.

¡¡GOL HISTÓRICO DEL CALAMAR!! ¡¡GUIDO MAINERO ANOTÓ EL PRIMER GOL DE LA HISTORIA DE PLATENSE EN LA #LIBERTADOES!! ¡1-0 Y FESTEJO A LO CRISTIANO RONALDO!



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La tendencia para Peñarol no cambia en los resultados, ni en el juego, porque si bien supo tener falencias en la defensa del juego aéreo la temporada pasada, que le significó por ejemplo la eliminación ante Racing de la Copa Libertadores, la espalda ya no parece ser la misma, para un equipo que empieza a sentir el enojo de sus hinchas.