Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Un dolor de cabeza: Peñarol sufre una alta cifra de goles recibidos por arriba en los últimos seis partidos

El Carbonero, ante Corinthians volvió a sufrir nuevamente falencias en el juego aéreo, algo que se ha hecho constante en el último tiempo, donde no pudo cosechar victorias.

El País
El País
30/04/2026, 22:14
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Gustavo Henrique festeja su gol ante Peñarol, por la Copa Libertadores
Gustavo Henrique festeja su gol ante Peñarol, por la Copa Libertadores.
Foto: AFP.

Peñarol volvió a verse afectado por sus problemas a la hora de defender el juego aéreo. El gol de Gustavo Henrique con el que Corinthians abrió la cuenta frente al Carbonero, no solo desnudó sus falencias en la defensa de la pelota quieta, sino que también sufrió su quinto gol de cabeza, en los últimos seis partidos.

Corinthians 2-0 Peñarol EN VIVO por Libertadores: el Timao falló el tercero y el aurinegro no agarra la pelota

Guido Mainero, Rubén Bentancourt, Martín Rabuñal y Emanuel Olivera fueron los encargados de explotar un rubro flojo del aurinegro, que está extendiendo una racha sin ganar a seis encuentros. Precisamente, esta comenzó el 9 de abril, cuando Santa Fe le abrió el partido de pelota quieta, pero luego el Carbonero pudo empatar con gol de Matías Arezo, en un punto valorable que el equipo uruguayo trajo de Bogotá.

Sin embargo este sería el principio de una debacle no solo a nivel futbolística, sino también de resultados. Los problemas para Peñarol no pasaron solo por la defensa de pelota quieta, como la sufrió en Colombia sino también por los balones aéreos en el juego en movimiento. Liverpool lo castigó en dos ocasiones, por segundas pelotas donde se perdieron las referencias. Bentancourt cabeceo solo entre los centrales y Rabuñal con dos pasos hacia atrás ganó total libertad para festejar el segundo negriazul.

Desde un volante llegando de atrás como Mainero, a un Gustavo Henrique que encontró su espacio ante una defensa zonal. El común denominador ha sido la soledad con la que los atacantes rivales ganan por arriba en el área aurinegra, y más llama la atención que se dé desde distintas facetas del juego.

La tendencia para Peñarol no cambia en los resultados, ni en el juego, porque si bien supo tener falencias en la defensa del juego aéreo la temporada pasada, que le significó por ejemplo la eliminación ante Racing de la Copa Libertadores, la espalda ya no parece ser la misma, para un equipo que empieza a sentir el enojo de sus hinchas.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar