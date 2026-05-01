"El partido con Platense es una final y la vamos a ir a ganar", dijo Aguirre tras la derrota con Corinthians

Enviado a San Pablo / Brasil

"Recibimos el primer gol al comienzo y Corinthians creció mucho y nos superó", así definió Diego Aguirre lo que fue la derrota de Peñarol ante el Timao en un partido donde fue ampliamente superado por el conjunto norteño. "No pudimos encontrar los caminos para generar situaciones. No hay mucho para decir porque el rival fue más en todo momento", agregó.

Aguirre hizo hincapié en que "llegamos muy diezmados, con muchos jugadores que no pudieron estar y tuvimos que plantear un juego más que nada defensivo, pero fue un partido que perdimos claramente y no hay muchas cosas para decir".

Sobre lo que sí opinó el entrenador de Peñarol fue respecto a lo que se vendrá: "La Copa sigue, el partido con Platense es una final y la vamos a ir a ganar, siento que queda mucho para dar. No hay que dar lugar a que entre nada negativo. Vamos a darlo todo para intentar revertir el momento. No es la primera vez que nos tocan momentos difíciles y hemos sabido salir. Hay que trabajar, recuperarnos y confío que este plantel tiene capacidad para revertir este momento".

"Vamos a trabajar para recuperarnos, vamos a pelear ese partido e intentar la clasificación. Hoy el panorama parece difícil, pero vamos a ver lo que pasa", indicó y habló sobre jugadores que podría recuperar: "Yo creo que vamos a recuperar tres o cuatro jugadores y vamos a tener otro poderío y otros argumentos para ir por ese partido".

Por último, también hizo referencia a la situación de Luis Angulo quien solo pudo jugar 23 minutos porque ingresó en el complemento y salió sentido: "No fue mucho, pero le impedía hacer velocidad y pidió para salir. Es una baja importante, pero espero que pueda estar para los partidos que vienen".