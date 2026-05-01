"Estamos pasando un momento de mierda, pero las malas rachas no duran para siempre", expresó Matías Arezo

Enviado a San Pablo / Brasil

Un remate desde media distancia y una pirueta en el aire, sumado al habitual desgaste que hace en ataque corriendo cada pelota. Ese fue el aporte que pudo hacer Matías Arezo en un encuentro en el que quedó muy solo, no lo habilitaron y se las tuvo que rebuscar para hacerse con la pelota.

El goleador de Peñarol en esta temporada fue uno de los que se expresó al término de la derrota 2-0 ante Corinthians y fue contundente: "Estamos pasando un momento de mierda". De todas maneras, también dejó en claro que ahora es clave "agruparnos todos: cuerpo técnico, dirigentes, jugadores e hinchas, somos un equipo grande y las malas rachas no van a durar para siempre, hay que trabajar el doble y tratar de salir".

Arezo también a punto a que "hemos tenido muchas bajas, muchos chicos han tenido que debutar en partidos complicados. Hay que salir, una vez que se corte vamos a construir hacia adelante".

🗣️"Estamos pasando un momento de mierda".



👉 Matías Arezo se expresó sobre la situación que vive Peñarol, cómo planean revertirla y la ausencia de Leo Fernández.



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"La preocupación está, pero también el convencimiento de que estamos peleando para sacarlo. Las malas rachas en algún momento se cortan, tenemos que estar más unidos que nunca y sabemos que la gente nos va a apoyar siempre. Cuando las cosas no se dan es cuando más juntos tenemos que estar", agregó el atacante.

En relación a lo que fue el trámite del partido, Arezo sostuvo que "en el primer tiempo no hicimos pie. Tratamos de analizar eso y en el segundo tiempo intentar reagrupar las líneas, comenzar a animarnos y tratamos de cambiar la cara a base de esfuerzo, pero tenemos claro que hay que salir de esto".

Por último, al ser consultado sobre si extraña a Leo Fernández, admitió: "Muchísimo". "Hablo mucho con Leo y hasta él está con esa mentalidad de que hay que sacarlo adelante. Hasta los que no juegan tienen que tirar para adelante en este momento".