Orsi convocó al Consejo de Ministros para este martes: presentarán los resultados del Diálogo Social

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a un Consejo de Ministros para mañana martes a las 10:00 horas en Torre Ejecutiva, informó Presidencia.

Este encuentro entre las autoridades de Presidencia y los principales jerarcas de las carteras ministeriales ocurre un día antes de que se presenten también en Torre Ejecutiva los resultados del Diálogo Social, ámbito que creó el Poder Ejecutivo para buscar consensos con sindicatos, partidos y organizaciones. Está previsto que los resultados así como las recomendaciones del Diálogo Social sean informados ante los ministros ese martes.

A su vez, este Consejo de Ministros se da luego del inicio del plan de seguridad Más Barrio, encabezado por el Secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, que tiene el objetivo de lograr una transformación radical en 21 zonas específicas del país atravesadas por el crimen organizado y las condiciones socioeconómicas de sus vecinos.

El último Consejo de Ministros fue el pasado viernes 17, previo a que el presidente viajara a España para reunirse con el presidente de ese país, Pedro Sánchez, así como con el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el de Colombia, Gustavo Petro.

Proponen cortar vínculo entre usuarios y las AFAP con rol más protagónico del Estado; alertan por “estatización”

La edad jubilatoria y las AFAP están en el centro del debate político. Esta vez porque del Diálogo Social se propondrán cambios sustantivos. El conjunto de recomendaciones, que abarcan más que estos dos puntos, será presentado de forma oficial mañana martes ante el Consejo de Ministros.

A la interna del Frente Amplio todavía prefieren no adelantar la postura que adoptarán, desde la oposición ya se escuchan duras críticas y la gremial de AFAP habla de un “retroceso”.

El borrador de recomendaciones del Diálogo Social aún está siendo ajustado por el equipo de trabajo, pero según supo El País, no se establece la eliminación de las AFAP, que administran US$ 27 mil millones. No obstante, sí se planteará una modificación en el régimen de ahorro individual con un rol más protagónico del Estado.

Fuentes consultadas, que han participado directamente de las negociaciones, dijeron a El País que se va a respetar lo votado por la ciudadanía en el plebiscito de la reforma jubilatoria y no se eliminará el pilar de capitalización individual.

Convocatoria del gobierno al "Diálogo Social" en el Auditorio del Sodre Foto: Estefanía Leal

El mecanismo buscado, agregaron, es que haya “menos lucro” en la seguridad social y que sea el Estado uruguayo el “garante”. La propuesta plantea cortar el vínculo directo entre los usuarios y las AFAP. En ese esquema, los aportes realizados por trabajadores y empresas a lo largo de la vida laboral pasarían a ser centralizados y transferidos por el Banco de Previsión Social —o por un nuevo organismo público que se cree con ese fin.

En paralelo, las AFAP verían acotado su rol: dejarían de gestionar las cuentas individuales de los aportantes y se limitarían a la administración de los portafolios de inversión. De este modo, la relación del afiliado sería con el Estado, mientras que las administradoras operarían como gestoras financieras de los fondos, sin vínculo directo con los usuarios.

Por otra parte, en materia de edad de retiro, se buscará mejorar la tasa de reemplazo para quienes se jubilen a los 60 años y perciban menores ingresos. Al mismo tiempo, se prevé un sistema progresivo que incentive a quienes tienen salarios más altos a postergar su retiro, de modo de mejorar su pasividad mediante la acumulación de más años de aporte hasta los 65 años.

Aunque a la interna del Frente Amplio no se adelantó una posición, indicaron que lo hablado hasta ahora va en línea con las Bases Programáticas, que establecen la necesidad de fortalecer un sistema de seguridad social multipilar. “Con tres componentes: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo y en modalidades consistentes con el marco constitucional vigente al 1° de marzo de 2025)”, establece el documento.