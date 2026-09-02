Orsi avisó a sus ministros que los reunirá con más frecuencia y les pidió "armonía" en las declaraciones públicas

En momentos en que el gobierno tiene varios asuntos en agenda, y en algunos de ellos se encuentra a la defensiva, el presidente Yamandú Orsi reunió ayer a su gabinete para hacer una puesta a punto del trabajo que, por separado, viene haciendo el Poder Ejecutivo en los últimos meses. Y al mismo tiempo el jefe de Estado aprovechó la oportunidad para pasar algunos mensajes concretos a su gabinete, también en momentos en donde ha habido declaraciones públicas —por ejemplo, de parte de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasis— que no fueron del agrado en la Torre Ejecutiva.

En primer lugar, destacaron a El País participantes de esta reunión, que se hizo, como la gran mayoría de los Consejos de Ministros hasta el momento, en el piso 11 de la casa de gobierno, Orsi aseveró que se buscará, ahora sí, una mayor "regularidad" en las reuniones de su gabinete, para encontrar precisamente una mejor articulación en las líneas de gestión de los secretarios de Estado.

En el Ejecutivo reconocen que ha habido "períodos de irregularidad" en las convocatorias de los ministros, que es lo que ahora, ya bien entrado el segundo año de gestión del cuarto gobierno frenteamplista, el presidente busca subsanar.

Pero, sin referirse puntualmente a ninguna polémica en particular —ni a la de Csukasi, que habló de la eventual detención de Benjamin Netanyahu si este visita a Uruguay, lo que generó un reproche diplomático de Israel e incluso un reclamo por lo alto del presidente, o a la opinión del secretario Alejandro Sánchez de que el ministro Juan Castillo debería "renunciar" si ese es su límite en un escenario de declaración de esencialidad en el puerto—, Orsi también transmitió al gabinete que esperaba de sus integrantes una mayor "armonía" a la hora de hacer "declaraciones públicas".

Al mismo tiempo, en el mensaje colectivo Orsi también se refirió a un concepto también frecuente en otros representantes del gobierno: la necesidad de que se apretara el "acelerador" y se "apuren" todos los temas de gestión que hoy están en etapa de desarrollo.

En términos generales, este último Consejo de Ministros, a juzgar por algunos de los consultados, fue uno de los más debatidos y con más intervenciones de ministros y jerarcas. Había, en este sentido, y ese fue entonfes el objetivo de esta instancia, varios asuntos de gestión cuya "puesta a punto" era necesaria.

Castillo, por caso, hizo un informe del estado de situación de las negociaciones en el puerto de Montevideo, y se mostró optimista, en función de una cantidad de componentes del acuerdo que han ido alcanzando el gremio de trabajadores y Katoen Natie, de que el conflicto se solucionará a corto plazo.

"Fue crítico y duro con ambas partes", valoró un miembro del Ejecutivo.

Sobre un tema vinculado a la terminal portuario también expuso el prosecretario Jorge Díaz, quien se refirió a buenas noticias que recibió Presidencia en las últimas horas referentes al proceso arbitral que habían iniciado las empresas Neltume y Atco, ambas accionistas de Montecon, firma que opera en el puerto y que pretendía hasta ahora iniciar una demanda ante el Ciadi por considerar vulnerados sus derechos comerciales.

Ante los ministros, y luego en la posterior conferencia de prensa, el jerarca dijo que ambos procesos —porque cada firma integrante de Montecon accionó por separado— tuvieron "avances" y que se está a poco de "poder definir y liquidar estos dos arbitrajes".

"Esperemos que a la brevedad posible", acotó ante los medios, instancia en la que, además, precisó que "la República Oriental del Uruguay no se compromete a absolutamente nada, excepto a no reclamar determinadas cosas relacionadas con costas y costos”, que no se va a establecer ningún "tipo de condición" en las negociaciones, y que las empresas sí se van a comprometer a no iniciar nuevos procedimientos legales contra Uruguay.

Ahorro en combustible y proyecto de carrera espacial

En la conferencia de prensa también expusieron las ministras Fernanda Cardona (Industria) y Cristina Lustemberg (Salud Pública), quienes por su parte sintetizaron los principales anuncios de este martes.

La primera se refirió a la apertura del pliego de licitación para la construcción del nuevo hospital que tendrá ASSE en Ciudad de la Costa, una obra que demandará unos US$ 36 millones y que —así lo recalcó Lustemberg— implicará cumplir con uno de los 63 compromisos de gestión anunciados por este mismo gobierno al arranque del período.

Cardona, por su parte, hizo una especial defensa de la gestión en materia de precios de combustibles, los que en su última actualización se mantuvieron estables, pese al complejo contexto geopolítico y una guerra en Oriente Medio que no parece tener fin. Cardona resaltó que desde que Estados Unidos bombardeó Irán a fines de febrero, hasta el 31 de agosto pasado, "este gobierno no ha trasladado a la ciudadanía US$ 75 millones" que deberían haberse aportado si se hubiera seguido la recomendación del Precio de Paridad de Importación.

Asimismo, Cardona también anunció que el Ejecutivo está próximo a enviar al Parlamento un proyecto de ley sobre política espacial, que constará de cuatro capítulos y 101 artículos, y que tendrá por fin que se establezca un marco regulatorio para el desarrollo de las actividades relacionadas al espacio exterior.

"Así como tenemos el mar y tenemos la tierra, también había que regular determinantes básicas en política espacial", valoró Cardona.