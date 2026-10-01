"Una figura de referencia": exintendente Marcos Carámbula será propuesto como embajador uruguayo en Palestina

El Gobierno designó a Marcos Carámbula para ser embajador en Palestina a partir de 2027. El canciller Mario Lubetkin explicó que la elección se basa "en la intención de enviar una figura política que contribuya en encontrar una salida al conflicto".

"Todos estos movimientos tienen piezas. Cuando fuimos a Naciones Unidas con el presidente (Yamandú) Orsi hablamos de temas de Medio Oriente", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores en rueda de prensa. "Tenemos una relación amplia con los amigos cataríes y los saudítas", agregó.

Lubetkin recordó que en la ONU estuvo con Orsi "en la conferencia para la creación de los dos estados, que para nosotros solo la política de los dos estados puede darle serenidad y paz al pueblo israelí y al palestino". "En esta situación de tanta tensión, de crecimiento del antisemitismo y de las masacres que se están dando", acotó.

Canciller Mario Lubetkin en evento de la OCDE en Torre Ejecutiva. Leonardo Mainé, El País.

"Una figura cristalina"

Sobre la posición del gobierno entorno a la situación en Medio Oriente, señaló: "No tenemos un doble lenguaje. Queremos que esa zona del mundo martirizada y con tantos efectos negativos en este período tan brutal, con la muerte de tanta gente, mujeres y niños".

Con respecto a la designación del exintendente de Canelones y expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Lubetkin expresó: "Estamos mandando a una figura cristalina, de referencia, de confianza del presidente de la República y de muchos de los actores políticos del país para que dé una mano. Estamos dando una señal en el marco de un conjunto de movimientos en Naciones Unidas".

"Hablamos con él, lo vi muy entusiasmado a un desafío que le llega en esta fase de su vida", concluyó.