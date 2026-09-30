Lubetkin advirtió por "un cambio de lógica" en la disputa por las Islas Malvinas tras la búsqueda de petróleo

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, advirtió este miércoles por un "cambio de lógica", en relación a la disputa por las Islas Malvinas entre Argentina y Reino Unido, luego de que el gobierno británico afirmara que tiene “derecho” a explotar el petróleo y el resto de los recursos naturales de la zona, después de que el país vecino pidiera sanciones más severas contra proyectos petroleros en el territorio administrado por el país europeo.

Entrevistado por el programa Arriba Gente (Canal 10), Lubetkin fue consultado por un encuentro bilateral que mantuvo el canciller argentino, Pablo Quirno. En ese sentido, el jerarca de Relaciones Exteriores negó haber hablado con su homólogo acerca del interés de Uruguay de comprar buques a Reino Unido, sino que dialogaron sobre "un tema mucho más grave", en referencia a las Islas Malvinas.

"Digo que es más grave porque cuando inició el proceso de prospección petrolera por parte de Reino Unido a las islas, cambió la lógica del todo el tema de las Malvinas", alertó Lubetkin, que añadió que "ese es el tema" con el que ha estado hablando "con los amigos argentinos".

El canciller argentino Pablo Quirno, saluda a su par Mario Lubetkin frente al ministerio de Relaciones Exteriores Foto: Estefanía Leal

Para el ministro, una cosa es "la isla invadida" y "la lucha contra el colonialismo", y otra es "cuando de ahí se saca mucho dinero" como resultado de la prospección petrolera y del uso económico de la isla "tomada colonialmente".

"Eso significa que detrás de eso viene la articulación militar, porque tu vas a tratar de defender esos fondos, que los vas a llevar a un lugar bien alejado de Argentina", subrayó Lubetkin, que reiteró que el tema con el que habló con Quirno fue de Malvinas.

Para el canciller, "está claro" que hay que pasar "a otra fase" que incluya una reflexión del sistema político. "Ahora lo que se viene es de muchos años, y es totalmente diferente de lo que pasó hasta ahora, que hay dinero de por medio, no solamente la invasión de una isla", subrayó.

En esa línea, según Lubetkin, una vez que se da paso al dinero "puede entrar la capacidad militar". Asimismo, señaló que hubo un cambio de postura por parte de Argentina en la que "están defendiendo sus derechos y su patrimonio".

Plataforma de petróleo en las cercanías de las Malvinas. Foto: EFE

Diputados de Milei sienten "desconcierto y preocupación" ante interés de comprar buques a Reino Unido

Un grupo de 20 diputados pertenecientes a La Libertad Avanza, el partido político del presidente Javier Milei, firmaron un comunicado en el que manifestaron su preocupación ante el interés mostrado por el gobierno de Yamandú Orsi de adquirir dos buques de la Marina Real Británica, país con el que Argentina disputa la soberanía de las Islas Malvinas.

El diputado Damián Arabia informó en sus redes sociales el pasado lunes que ya había presentado un "proyecto de resolución para expresar preocupación por el interés del gobierno de Uruguay en adquirir buques de guerra al Reino Unido", con la firma de otros 19 legisladores de su partido. "Nuestros lazos de hermandad y el histórico, solidario y generoso apoyo uruguayo a la Causa Malvinas ameritan evitar esta adquisición", dijo también.

Presenté un proyecto de resolución para expresar preocupación por el interés del gobierno de Uruguay en adquirir buques de guerra al Reino Unido. Nuestros lazos de hermandad y el histórico, solidario y generoso apoyo uruguayo a la Causa Malvinas ameritan evitar esta adquisición. pic.twitter.com/g0ITCvvVjX — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) September 28, 2026

En el texto de los fundamentos, al que accedió El País, se afirma que este tema "genera un gran desconcierto y preocupación en referencia a las históricas y sólidas relaciones" entre ambos países, "y ante el histórico y legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y el espacio marítimo circundante bajo ocupación británica". También recuerdan la "nota de protesta formal presentada por la Cancillería Nacional ante Reino Unido por la extensión de licencias a empresas petroleras o de explotación hidrocarburíferas offshore en las Islas Malvinas".

Más adelante, luego de referirse a que el costo estimado que maneja el gobierno de Orsi para la adquisición de hasta dos de estos tres barcos ofrecidos es de unos US$ 20 millones, hacen también mención a que la Armada Nacional uruguaya "objetó técnicamente la compra de dichas embarcaciones", y que pese a ello "la decisión gubernamental ha avanzado durante todo el presente semestre con posibilidades de aparente conclusión". E insisten que esto tiene lugar a pesar del "reclamo" argentino sobre las islas "y las relaciones históricas de cooperación" entre Uruguay y Argentina.