Tensión por Malvinas: Reino Unido advierte a Argentina que está armado y listo para defender el archipiélago

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, brindó este sábado una advertencia a la Argentina en relación al reclamo por la soberanía de las islas Malvinas. El funcionario sostuvo que Reino Unido está armado y preparado para defender el archipiélago.

“Esto no es 1982. Los argentinos carecen de la capacidad para tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas”, dijo en un diálogo exclusivo con The Sun on Sunday.

Streeting acusó al presidente Javier Milei de difundir “la misma propaganda falsa de siempre” al afirmar que el territorio pertenece a la República Argentina. “Lo que hemos visto del presidente de Argentina es lo mismo que oímos de los argentinos año tras año: quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas”, apuntó.

Javier Milei ante la ONU Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL

E insistió: “Este asunto se resolvió en 1982, y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las islas Malvinas, la inmensa mayoría de los cuales, como saben, eligen ser británicos, y nosotros lo apoyamos”. Ante la consulta de si el Reino Unido sería capaz de proteger militarmente al territorio si se enviaran buques de guerra, el secretario respondió de forma afirmativa.

Escalada de tensión tras la Asamblea General de la ONU

Las palabras de Streeting surgieron tres días después de que Javier Milei hiciera una encendida defensa de la soberanía de las Malvinas en la Asamblea General de la ONU y criticara fuertemente al organismo por “mirar hacia otro lado con la causa”.

Previamente la gestión libertaria había endurecido drásticamente su postura frente a la explotación de recursos naturales en la zona del archipiélago y recrudecido las sanciones sobre aquellas empresas involucradas en la misma.

Durante su discurso ante las Naciones Unidas, Milei exigió a Londres retomar el diálogo y “encontrar una solución pacífica y debatir sobre la explotación de los recursos naturales”. “No nos vamos a sentar a esperar que la ONU actúe, vamos a tomar cartas en el asunto”, señaló el mandatario.

Un día antes, el primer ministro británico, Andy Burnham, se refirió a la Cuestión Malvinas en su intervención ante el organismo internacional y resaltó que su país estará “firme contra cualquier amenaza al orden de la ley”.

Ante ello, el canciller argentino, Pablo Quirno, pidió la réplica y reiteró la “plena disposición” del país para “reanudar negociaciones”. El titular de Relaciones Exteriores sostuvo que la ocupación británica “data de 1833, cuando fuerzas del Reino Unido ocuparon las islas Malvinas quebrantando la integridad territorial del país y expulsando a las autoridades y la población argentinas legítimamente establecidas”.

Finalmente, el diplomático expresó: “Instamos al Reino Unido a cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización y a cesar de inmediato sus incumplimientos de derecho internacional”.