Polémica en Soriano tras la entrega en comodato de una casa en Palmar al músico Matías Valdez

A principios de abril, el cantante y compositor uruguayo Matías Valdez realizó una solicitud a la Intendencia de Soriano para obtener en modalidad de comodato una vivienda perteneciente al Complejo Habitacional de Palmar por un lapso de 15 años con un costo de US$5.000.

De acuerdo a la carta que el artista envió al intendente Guillermo Besozzi -y a la que accedió El País- Valdez pidió que se "evalúe" la adjudicación de una vivienda "en carácter de reconocimiento y contraprestación" por su "permanente aporte cultural social y comunitario" a Palmar.

"En repetidas oportunidades hemos contribuido de manera significativa al desarrollo cultural de la zona, participando activamente en eventos, celebraciones populares y actividades comunitarias generando convocatorias masivas, promoción turística, movimiento económico local y fortalecimiento del tejido social", señala la misiva.

Asimismo, la carta subraya que se considera "de alto valor estratégico" para la comunidad de la zona "contar con una figura artística de proyección nacional e internacional residiendo en la localidad", algo que de acuerdo a su criterio "impulsa el crecimiento cultural", así como "la visibilidad del pueblo y el desarrollo de futuras iniciativas".

En tanto, en una carta que Besozzi envió a la Junta Departamental sorianense para que el asunto sea tratado por los ediles, se detalla que la Secretaría de Turismo destacó que la elección de Palmar por parte de Valdez "constituye un elemento que contribuye al fortalecimiento del posicionamiento turístico" del lugar.

Además, subrayan que Valdez realizó en 2022, 2024 y 2026 tres espectáculos musicales gratuitos en la localidad que convocaron entre 5.000 y 3.000 personas.

Complejo turístico de Palmar, en Soriano. Foto: Presidencia.

La discusión en la Junta Departamental de Soriano y la postura de la oposición

Según detalló el edil de Soriano por el Frente Amplio (FA) Damián Alonso a El País, la propuesta se votó en la Junta Departamental hace dos semanas, siendo aprobada con los votos de los partidos Nacional y Colorado y rechazada por la coalición de izquierda. Además, se definió que Valdez deba realizar un espectáculo musical dentro del lapso de esos 15 años.

"La solicitud llega a la Junta Departamental solamente para el otorgamiento, pero desde el FA consideramos que la sola presencia de Valdez no generaba un impacto, entonces entendimos que el aporte que el artista podría dar a la localidad era brindando sus shows", detalló Alonso.

En ese sentido, señaló que el Partido Nacional "definió" un solo show en 15 años. "Consideramos no acompañarla por ese motivo, debería haber una cantidad mayor de conciertos", acotó.

Intendencia de Soriano Foto: Archivo El País

En cuanto al mecanismo para acceder a estos comodatos, Alonso lo calificó de "perverso". Según explicó, para obtener una de las viviendas de Palmar se debe "escribir una carta" al intendente fundamentando la solicitud, que tras su consideración, la eleva a la Junta Departamental. Esta modalidad, de acuerdo al curul, no es conocida por la mayor parte de los habitantes del departamento.

"Se continúa con este mecanismo poco transparente, que de alguna manera es limitado a la gente que toma conocimiento del mismo", añadió.

"La política turística departamental no debe estar supeditada a la voluntad de un artista para que genere impacto turístico en la localidad, creo que la falta de política en turismo por parte de la administración departamental queda expuesta en este otorgamiento", criticó Alonso.

Desde el entorno de Valdez dijeron a El País que el artista realizará en las próximas horas un video en sus redes sociales en el que dará su versión de los hechos. La polémica surge días antes de que el cantante realice un show en el Antel Arena el próximo sábado 10.