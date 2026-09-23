El Tribunal de Cuentas va a a auditar el gasto en talleres mecánicos de la intendencia de Soriano

La Junta Departamental de Soriano aprobó por unanimidad en una sesión por momentos tensa este lunes una moción del Frente Amplio (FA) para que el Tribunal de Cuentas audite la contratación de talleres externos para la reparación de vehículos por parte de la intendencia departamental entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de julio de este año. “ La presente solicitud procura contar con una evaluación técnica, objetiva e independiente respecto de procedimientos que involucran recursos públicos departamentales y que, por su volumen, naturaleza y reiteración, entendemos justifican un análisis específico por parte del órgano constitucional competente en materia de control financiero”, dice la moción.

Hace dos semanas el Partido Nacional bloqueó en la junta la iniciativa aduciendo vicios formales ( objetó que la moción estaba firmada por un edil suplente) pero ahora la respaldó. Quien presentó la moción de orden hace dos semanas que bloqueó el tratamiento entonces, fue el edil nacionalista Raúl Bruno, quien se ha desempeñado como jefe comunal interino (es suplente del intendente Guillermo Besozzi) y que está en el centro de los cuestionamientos del FA. El coordinador de la bancada frentista, Damián Alonso, dijo a El País que es “demasiada coincidencia” que un taller que funciona en un predio propiedad de Bruno (ubicado en el kilómetro 4 de la ruta 14) haya concentrado una quinta parte del gasto de US$5 millones en 38 talleres que fueron contratados en el lapso que se analizará. Durante la sesión de la junta Alonso dijo, al fundamentar su voto, que “sorprende la actitud de algunos ediles del Partido Nacional que se rasgan ahora las vestiduras con la transparencia cuando estuvieron casi dos meses tirando el tema para adelante”. Cuando la presidente de la junta, la nacionalista Nilda Costa, le dijo que estaba fuera de tema, Alonso respondió que su libertad de expresión estaba siendo coartada y que necesitaba hacer un racconto. “No necesitamos el racconto. Fundamente su voto de hoy. ¿A usted le parece que no tiene libertad de expresión, que ha dicho lo que ha querido?”, le preguntó la edil.

Alonso insistió en la vinculación de Bruno con el taller lo que motivó el enojo del edil blanco. Alonso le respondió: “Llámese a silencio, edil que usted no está amparado en el uso de la palabra. No me señale con el dedo, no sea atrevido”. Se escuchó entonces decir a Bruno “usted es el atrevido”.

Bruno reconoció a El País que “no tendría que haberme enojado así” pero insistió en que el taller está en un campo que él hace 22 años alquila a un productor rural y que no sabe si este, a su vez, alquila o subarrienda el galpón donde funciona . Bruno aseguró que los blancos votaron a favor de la intervención del tribunal “por un tema de transparencia” y consideró que hay “un hostigamiento” a la comuna que “gestiona bien”.

Aún así, el Frente Amplio de Soriano decidió este martes impulsar un nuevo llamado al intendente Besozzi para preguntarle por lo que considera una gestión incorrecta. “Estamos hablando de millones de dólares que no han sabido justificar, mientras los vecinos siguen esperando las mejoras en el estado de las calles , que es pésimo en todo el departamento, al igual que el estado de la caminería rural, de la iluminación que es totalmente insuficiente en los barrios , o del sistema de recolección de residuos que está totalmente obsoleto”, dijo Alonso.