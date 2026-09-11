Ex intendente blanco de Soriano desmiente vinculación con un taller mecánico que contrata con la comuna
Raúl Bruno dice que funciona en un campo de su propiedad cerca de Mercedes que está arrendado y que no conoce al tallerista; para el FA hay "demasiadas coincidencias" y quiere que el Tribunal de Cuentas revise la situación
El ex intendente interino de Soriano, Raúl Bruno, quien es edil y coordinador de la bancada nacionalista en la Junta Departamental, desmintió que tenga vínculos con un taller mecánico que, según la oposición frentamplista, recibió contratos por US$1 millón en el último lustro para reparar vehículos de la comuna. Ese taller funciona en un predio que Bruno arrienda a un productor.
Damián Alonso, coordinador de la bancada frenteamplista, dijo a El País que son “demasiadas coincidencias” y que “estamos asesorándonos legalmente al respecto”.
Bruno dijo a El País que en los 7 días que fue intendente no pidió la reparación de vehículos en ese taller. Explicó que el taller - ubicado en el kilómetro 4 de la ruta 4- funciona en un predio explotado por un productor rural ganadero y sojero que se lo arrendaba a su padre. Cuando este falleció Bruno renovó el contrato. “No tengo vínculo con el taller. No sé lo que hace. Hace 25 años que no voy a la chacra. Yo no tengo nada que ver. Se hace (la denuncia frenteamplista) a propósito para sembrar un manto de duda. Es un tema político que se está manejando desde el barro”, dijo a El País Bruno, un edil muy vinculado al intendente Guillermo Besozzi que ha sido curul varias legislaturas.
Alonso no cree que Bruno no conozca al tallerista y difundió una foto en la que se los ve en un acto público. Bruno aduce que en el acto había muchas personas y que no estaban cerca uno del otro.
En dos semanas el FA volverá a plantear en la junta que el Tribunal de Cuentas revise las contrataciones de talleres. Cuenta con los 11 votos necesarios para que su planteo se apruebe.
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