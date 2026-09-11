Ex intendente blanco de Soriano desmiente vinculación con un taller mecánico que contrata con la comuna

El ex intendente interino de Soriano, Raúl Bruno, quien es edil y coordinador de la bancada nacionalista en la Junta Departamental, desmintió que tenga vínculos con un taller mecánico que, según la oposición frentamplista, recibió contratos por US$1 millón en el último lustro para reparar vehículos de la comuna. Ese taller funciona en un predio que Bruno arrienda a un productor.

Damián Alonso, coordinador de la bancada frenteamplista, dijo a El País que son “demasiadas coincidencias” y que “estamos asesorándonos legalmente al respecto”.

Bruno dijo a El País que en los 7 días que fue intendente no pidió la reparación de vehículos en ese taller. Explicó que el taller - ubicado en el kilómetro 4 de la ruta 4- funciona en un predio explotado por un productor rural ganadero y sojero que se lo arrendaba a su padre. Cuando este falleció Bruno renovó el contrato. “No tengo vínculo con el taller. No sé lo que hace. Hace 25 años que no voy a la chacra. Yo no tengo nada que ver. Se hace (la denuncia frenteamplista) a propósito para sembrar un manto de duda. Es un tema político que se está manejando desde el barro”, dijo a El País Bruno, un edil muy vinculado al intendente Guillermo Besozzi que ha sido curul varias legislaturas.

Alonso no cree que Bruno no conozca al tallerista y difundió una foto en la que se los ve en un acto público. Bruno aduce que en el acto había muchas personas y que no estaban cerca uno del otro.

En dos semanas el FA volverá a plantear en la junta que el Tribunal de Cuentas revise las contrataciones de talleres. Cuenta con los 11 votos necesarios para que su planteo se apruebe.