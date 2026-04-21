Uruguay volverá a tener dos equipos en Copa Libertadores de futsal: Nacional y Peñarol confirmaron sus rivales

La Copa Libertadores de futsal ya tiene fecha, sede y grupos definidos para su edición 2026 que tendrá la particularidad de que Uruguay volverá a tener dos equipos representantes. Peñarol ganó de la última edición del torneo y quedó clasificado como campeón habilitando un cupo más para el Campeonato Uruguayo. Como el aurinegro se consagró heptacampeón del torneo local, ese otro lugar para el certamen continental quedó en manos de Nacional, que es el último vicecampeón.

La última vez que hubo dos representantes uruguayos en el certamen fue en la edición de 2021 cuando Uruguay fue anfitrión del torneo que se disputó en el estadio 10 de julio de Florida y en aquella oportunidad el Carbonero terminó octavo y el Bolso no alcanzó a pasar la fase de grupos.

Esta vez, quien también tendrá dos cupos será Brasil porque Carlos Barbosa será el equipo anfitrión por lo que la competencia se llevará a cabo en Rio Grande do Sul y también estará presente el campeón brasileño Magnus Sorocaba, que cayó ante Peñarol 1-3 en la última final. El torneo se jugará del 24 al 31 de mayo y los tres grupos ya fueron sorteados. Todos los partidos serán transmitidos a través del canal de la Copa Libertadores en YouTube.

Los grupos de la Copa Libertadores de futsal 2026:

Peñarol estará en el Grupo A junto al anfitrión Carlos Barbosa de Brasil, Boca Juniors de Argentina y Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia. El Grupo B lo integrarán Magnus de Brasil, Centauros de Venezuela, Panta Walon de Perú y Divino Niño de Ecuador. Nacional por su parte, integrará el Grupo C con Cerro Porteño de Paraguay, Colo Colo de Chile y Deportivo Lyon Cali de Colombia.

Al torneo clasifican doce equipos: el campeón de cada país, el último campeón de la Copa Libertadores y un cupo más para el país anfitrión. La forma de disputa es de tres grupos de cuatro equipos cada uno y clasifican a cuartos de final los primeros y segundos de cada serie y los dos mejores terceros.

La Copa Libertadores de futsal significa un desafío para los equipos uruguayos. Peñarol, actual heptacampeón del Campeonato Uruguayo, defensor del título y que estuvo a la altura a nivel mundial cayendo 4-2 ante el Palma Futsal de España en la final Intercontinental, buscará volver a definir el torneo mientras que Nacional, que inicia una nueva era bajo una nueva dirección técnica, intentará hacer un buen papel en su vuelta al certamen.

Sebastián Noy y Federico Fedele en las finales entre Nacional y Peñarol por el Campeonato Uruguayo 2025. Foto: AUF

La Libertadores tiene fecha, pero el Campeonato Uruguayo no: la actualidad de los equipos

Aun así, el reto más grande para ambos es que mientras la Libertadores ya tiene fecha de inicio, el Campeonato Uruguayo todavía no y puede que los dos equipos lleguen con poco ritmos pese a los amistosos que puedan organizar. Se espera que la actividad local pueda comenzar en la primera quincena de mayo.

Después de varios años al frente del equipo, Aníbal Roba no seguirá al frente de Nacional y el nuevo entrenador de primera división será Diego Pato Pastoriza, que ya cuenta con varios refuerzos en un equipo que pudo hacer varios amistosos. Varios ex Urupan reforzaron al Bolso: el arquero Santiago Scholderle, Carlos Burschini, Yonathan Botta. Además llegaron Martín Aldave, Franco Fuentes y se aseguraron las renovaciones de Juan Silvotti, Matías Menza y Facundo Abad. El equipo tricolor ha disputado varios amistosos en el interior del país: enfrentaron a Tierra de Campeones en Canelones, a Independencia en Florida y a Palermo de Rocha, también de visita.

En Peñarol continuará el entrenador Diego D’Alessandro, con pasado en Italia y ex selección uruguaya. Se hizo cargo del equipo luego de la consagración en la última Libertadores y dirigió la final Intercontinental en España ante Palma. El aurinegro viene de vencer 5-3 a Palermo de Rocha, campeón de OFI, en un amistoso en el Palacio Peñarol y a pesar de venir de una gran temporada ya aseguró algunos refuerzos. A la lesión del arquero y figura Mathías Fernández, respondieron con la llegada de Christian Gaitán, también llegó Santiago Suárez desde Urupan y continuarán Maxi Navarro, Juan Custodio, Federico Fedele, Brandon Díaz, y el capitán Nicolás Ordoqui. El próximo 9 y 10 de mayo jugarán en Buenos Aires, Argentina, un torneo amistoso junto a Boca Juniors y los equipos brasileños Jaraguá y Piauiense.