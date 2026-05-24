Tras el triunfo de Nacional ante Albion por el Intermedio así quedaron las tablas de la Liga AUF Uruguaya

Nacional estiró a tres su racha de victorias a nivel local, luego de derrotar a Albion 1-0 en el Estadio Gran Parque Central, con gol de Maximiliano Gómez. El triunfo le significó al Bolso quedar como único puntero de su serie del Torneo Intermedio, mientras que el Pionero dejó pasar la chance de quedar de la cima de la Tabla Anual.

El tricolor tuvo que sudar la gota gorda para vencer a un rival que jugó con 10 desde los 20' minutos de partido, cuando Francisco Ginella cometió una dura y peligrosa infracción sobre Agustín dos Santos. El gol para el equipo de Jorge Bava cayó en el segundo tiempo, cuando el ex Defensor Sporting recibió adentro del área y engañó a un Sebastián Jaume que había sido protagonista e inmediatamente después zafó de una chance muy clara de José Álvarez que se perdió por poco, por el segundo palo.

El juego tuvo varias intervenciones de Diego Dunajec en el VAR, que convocó a Andrés Matonte en cuatro ocasiones y le hizo cambiar la decisión al árbitro principal en tres ocasiones: para expulsar a Ginella y Nicolás Lodeiro, y para revertir una tarjeta roja que le sacó erróneamente a Álvaro López.

El resultado dejó a Nacional en la cima de la serie B y será el único líder al menos hasta que Deportivo Maldonado visite a Montevideo Wanderers este domingo, a las 15:00 horas. Recordar que Juventud —el otro equipo que puede mantener su puntaje ideal— postergó su partido ante Danubio, por su partido de Copa Sudamericana ante Cienciano en Cusco, donde definirá su futuro en el torneo.

A su vez, el tricolor recortó la distancia con la punta a seis unidades, aprovechando el empate del Racing frente a Liverpool y se puso a seis de Albion, que tenía la chance de ponerse a tiro del Cervecero en lo más alto de la tabla acumulada.

La jornada también tuvo un importante triunfo de Cerro Largo —ante Boston River—, que con un transitar irregular podía empezar a complicarse en el descenso, mientras que Montevideo City Torque sumó puntos importantes pensando en las copas y hundió a Progreso en la fatídica tras vencerlo 2-1 en el Paladino.

Así quedaron las tablas del Intermedio

Tras la caída de Boston River, Racing sigue liderando la Serie A, pero Central Español —que visita a Cerro— y Peñarol —que juega con Defensor Sporting en el Franzini— tienen la posibilidad de superarlo.

En la Serie B el puntero es Nacional, y solo podrá ser alcanzado por Deportivo Maldonado esta semana.

Así quedó la Tabla Anual

Racing sigue liderando, pero ahora podrá ser alcanzado por Deportivo Maldonado. Por su parte, Nacional se puso a seis de la cima.

En el descenso Progreso quedó aún más hundido con la derrota de hoy, mientras que Cerro Largo sacó 13 de ventaja sobre Cerro.