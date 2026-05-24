De la roja a Ginella al desahogo de Maxi Gómez: la trastienda de una noche cargada de reclamos en Nacional

La fría noche en el Gran Parque Central comenzó cargada de tensión. Desde la previa quedó expuesto el malestar del hincha de Nacional con el presente del equipo y ya durante el calentamiento bajaron los primeros reclamos por la eliminación de la Copa Libertadores. El clima entre la gente y los jugadores se percibía incómodo desde temprano, en un escenario con poco público en las tribunas y marcado por la reciente desilusión.

Cuando el tricolor salió al campo de juego, los once titulares levantaron sus brazos en el saludo inicial dentro del círculo central y la respuesta fue una silbatina contundente. El mensaje de la tribuna era claro: la herida internacional seguía abierta y la victoria ante Albion parecía ser apenas una obligación para este plantel.

Con el inicio del partido, quedó en evidencia el respeto que el equipo de Jorge Bava le tenía al último antecedente frente a Albion. Nacional cedió la iniciativa y apostó por un juego más reactivo, mientras el conjunto de Federico Nieves manejaba la pelota sin profundidad. Sin embargo, el trámite cambió por completo a los 20 minutos, cuando Francisco Ginella le entró con dureza a Agustín Dos Santos. Andrés Matonte amonestó inicialmente al volante de Albion, pero tras el llamado de Diego Dunajec desde el VAR revisó la acción y cambió la amarilla por roja.

La expulsión derrumbó el plan que había preparado Albion durante la semana. Obligado a replegarse con un hombre menos, le cedió definitivamente la pelota al Bolso, que adelantó líneas y comenzó a transformar en figura al arquero Sebastián Jaume.

El golero del Pionero sostuvo el cero durante todo el primer tiempo con varias intervenciones de mérito, evitando el gol del locatario.

En el complemento, el dominio tricolor fue absoluto. Luis Mejía prácticamente no tuvo trabajo y Albion terminó demasiado hundido cerca de su área. Allí aparecieron los cambios de Bava. El ingreso de Juan Cruz de los Santos le dio otra dinámica al ataque y fue justamente el juvenil quien desbordó por izquierda y envió el centro rastrero que encontró a Maximiliano Gómez. El delantero controló, giró y definió suave contra el primer palo para vencer a Jaume y marcar el 1-0.

¡DURA INFRACCIÓN Y AFUERA! 🟥



Ginella le entró con todo a Santos y, tras la revisión de Matonte en el VAR, vio la roja en la caída de Albion frente a Nacional. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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El gol le puso justicia al resultado, aunque no alcanzó para calmar a la tribuna. Apenas llegó la ventaja comenzaron nuevamente los cánticos apuntando al compromiso del próximo martes frente a Coquimbo Unido, un partido decisivo para el futuro internacional del club. La sensación era que ganar anoche no bastaba.

Maximiliano Gómez volvió a ser determinante. Además del tanto, fue una constante preocupación para la defensa rival, generó infracciones y peleó cada pelota durante todo el encuentro.

Albion, que en el antecedente más cercano había dominado de principio a fin a Nacional, nunca logró repetir aquella actuación y la temprana expulsión condicionó totalmente el desarrollo del juego.

El festejo de Maximiliano Gómez tras anotarle a Albion en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

También sorprendió la postura de Federico Nieves, que recién a los 89 minutos realizó sus últimas variantes pese a perder solo por un gol desde buena parte del partido. Los cambios ya no tuvieron tiempo para modificar la historia.

Para el hincha tricolor fue apenas cumplir con la obligación. Para el plantel de Jorge Bava, significó un respiro en medio de días turbulentos y de un golpe internacional que todavía sigue pesando puertas adentro.