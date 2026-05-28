Adolescente de 16 años detenido por el homicidio de un niño en barrio Colón fue formalizado por otro asesinato

La Fiscalía de Adolescentes de 3° Turno, representada por los fiscales Raúl Iglesias y Adriana Rocha, logró la formalización de la investigación contra el adolescente de 16 años detenido por dos homicidios ocurridos en un lapso de 10 días en el barrio Colón, entre ellos el de un niño de un año y medio.

El menor de edad fue formalizado por la presunta comisión de una infracción gravísima a la ley penal tipificada como un delito de homicidio de un joven de 23 años, agravado por la premeditación, informó Fiscalía. Asimismo, se dispuso como medida cautelar su internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por 150 días.

En paralelo, la Fiscalía de Adolescentes de 2° Turno continúa investigando su posible vinculación con el homicidio del niño, ocurrido en la misma esquina del barrio Colón.

Los detalles del crimen

El joven iba en su auto Volkswagen Vento rojo con su hijo en la falda, cuando, en determinado momento, fue atacado a disparos. Mientras que el hombre recibió tiros en el brazo y en el hombro izquierdo —por lo que estuvo internado algunas horas pero quedó fuera de peligro—, al niño la balacera le costó la vida.

El ataque provino de un auto que horas después fue hallado por la Policía en el barrio Verdisol. El vehículo estaba en condiciones, lo que permitió que la Policía Científica pudiera analizar la presencia de material biológico que, eventualmente, pudiera servir para hacer un cotejo de ADN.